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「常在」年薪才15萬！清后妃薪水曝光　這些人穿越現代秒變低收入戶

▲▼大華中學—數感盃國中組專題報導金獎創作。（圖／大華中學提供）

▲大華中學數感盃國中組專題報導金獎創作。（圖／大華中學提供，下同）

記者許展溢／台北報導

台灣師範大學主辦的數感盃比賽由科技部指導，至今已辦理第四屆，分高、國中組兩組，體裁有新詩、專題報導及短篇小說三種主題，今年最特別的是，桃園市私立大華高級中學的國二有三名學生共同創作，以「清朝后妃攻『薪』計，她們穿越到現代會是低收入戶嗎？」為題，獲國中專題報導組且榮獲金獎（第一名）。

三名同學分別為王之佑、張綵璇、曾羽彤，他們表示，當初會設定此主題進行研究，主要是由於近幾年大陸宮廷劇盛行，且國文及歷史科課堂上都有提到相關后妃的典故，很好奇在這些后妃的鬥爭中，除了要爭寵及升官外，她們之間的薪資到底差異有多少？另外，如果將清朝后妃當時的薪資換算到現代，又會是怎樣的水平？

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▲▼清朝后妃年薪換算和現今(2021年)受僱人員薪資水準比較表。（圖／大華中學提供）

▲▼清朝后妃年薪換算和現今受僱人員薪資水準比較表。

▲▼清朝后妃年薪換算和現今(2021年)受僱人員薪資水準比較表。（圖／大華中學提供）

三位同學進行相關研究，首先以2015年（可將清朝后妃們的薪資換算成台幣匯率價值最高），及今年2021年1月份匯率，來推導清朝康熙年間后妃們的薪資換算到現代的薪資水準，並且依據行政院主計處的薪資平台看出各位階后妃們的薪資水準所在的百分位數，最後再依據桃園市社會局公告的中低收入戶相關薪資收入表，來確定是否有后妃的收入在現代是屬於中低收入戶者。

▲▼後宮甄嬛傳。（圖／翻攝自臉書＠後宮甄嬛傳）

▲同學們好奇后妃鬥爭中，除要爭寵及升官外，她們之間的薪資到底差異有多少？（圖／翻攝自臉書＠後宮甄嬛傳）

同學們發現，后妃們的薪資貧富差距非常大，貴人年薪才會等同於現在的基本工資水準，其中貴人升到嬪的年薪落差是最大的，薪資排序百分位數相差50%。他們說，這也難怪歷史資料顯示後宮在貴人升到嬪時會狂喜，因為嬪以上為「主位」，有朝服、朝冠；貴人以下則屬於較低階妃位，其中常在及答應年俸祿更是等同於現代的低收入戶，這也難怪后妃們都要處心積慮不斷向上爬，方能為自己爭取到更好的地位與薪資，過上更好的生活。

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