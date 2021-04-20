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竹聯幫大哥性侵少女逼清洗！判刑4年設局陷害　一個理由提早出獄

竹聯幫雷堂堂主張華茂涉性侵少女被判刑4年2月，矯正署認為無再犯可能讓他假釋出獄。（刑事局提供）

圖文／鏡週刊

韓籍華僑、綽號「石頭」的竹聯幫「雷堂」堂主張華茂，於2015年認識一名貌美的女高中生，竟不顧對方未成年對她逞獸欲，事後甚至強逼少女清洗下體滅證，被依強制性交罪判刑4年2月。不過，他在執行前逃逸，更涉嫌恐嚇少女簽下和解書，直到2019年6月才被逮捕到案，本需服刑至2022年8月期滿，但由於他曾遭羈押300多天，經矯正署評估認定他「再犯風險低」，因此核准假釋，19日就可出獄。

檢警調查，2015年11月時，張華茂透過一名孫姓小弟認識被害人，幫忙她排解校園糾紛，事後覺得少女「可愛、投緣」，即傳LINE給她要求收做「乾女兒」；被害人的母親帶著女兒向張表達婉拒之意，但他不死心，竟要求小弟每天開車去接少女下課，到他公司協助收垃圾、倒茶水、整理文件等事務。

至2015年12月間，張華茂又得知被害人與母親發生爭執，竟強行把少女帶回自己住處，要求她進行「1萬半套、2萬口交、3萬全套」的性交易；張不顧少女奮力抗拒，對她強制性交得逞，硬逼少女到浴室沖洗下體滅證。直到少女以看醫生為由逃脫並驗傷提告。

經檢警偵辦，張也因性侵未成少女遭羈押300多天，被最高法院依《妨害性自主》罪判刑4年2月定讞；但張男落跑躲藏被通緝，至2019年6月才被通緝到案並發監執行。

除了性侵少女，張華茂還在2018年時企圖翻盤性侵案，設局誣陷被害人。被害少女指控，她與朋友前往夜店飲酒後酒醉，竟莫名欠下13萬4700元高額酒錢，少女無法給付，遭夜店告詐欺；張竟要求少女若願簽性侵和解書，就幫她擺平費用。

但少女不願和解，檢方亦認為此案疑點重重，將少女不起訴處分；至於張男逼迫被害人簽性侵案和解書，已涉犯恐嚇等罪，檢警已分案追究他的刑責。不過辦案人員擔心若張提早出獄，證人作證意願恐會受影響，因此加速偵辦進度，以釐清真相。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


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