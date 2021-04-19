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柯文哲曾稱4月完成中繼市場　王世堅到場發現「還是一片工地」

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▲▼王世堅至「第一果菜及萬大魚市場中繼市場」工地現場會勘。（圖／記者袁茵攝）

▲王世堅至「第一果菜及萬大魚市場中繼市場」工地現場會勘。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲推動第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程，2020年7月提及基地內規劃的中繼市場工程將於2021年4月完工。不過到了4月，台北市議員王世堅19日赴現場會勘，發現還是一片空地，質疑現在中繼市場工程進度才24％，就連廠商提出工期展延至7月12日完工、10月啟用，恐怕都有困難。

回顧柯文哲2020年7月風光出席第一果菜及萬大魚市場改建開工典禮，當時提及2021年4月要將中繼市場完工，最慢6月攤商就可以進駐營運。

不過，王世堅19日上午赴第一果菜及萬大魚市場中繼市場會勘，發現現場還在鋼構階段。北市工務局新工處一果工務所主任陳國偉指出，目前總工程進度4％，中繼市場工程進度24％，預計9月底100％完成，未來3個月會讓進度進入衝刺狀態。

陳國偉提及，契約訂定第一階段竣工日期為4月25日，但後來因為遇到建築許可法規等問題，所以施工廠商申請展延，與專家學者討論後，核准78天工期，第一階段履約完工期限延至7月12日，整棟中繼市場預計9月底完工，10月啟用，若廠商無法於7月12日完工，1天恐遭罰近60萬元逾期扣罰金；不過由於廠商還是希望再展延106天，所以將由法務局開購申訴審議委員會進行調解。

王世堅質疑，中繼市場施工9個月，進度才24％，剩下的76％要在5個月完成，恐怕連9月完工都有困難；柯文哲過去說一定要改變市場與夜市，不能看到市場上面有會飛的蟑螂、下面有會跑的老鼠，結果現在只看到攤商生意飛了、市場處跑了，「最大的問題就是柯市府團隊螺絲鬆了。」

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