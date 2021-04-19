退休後再就業　桃市舉辦首場「樂齡」現場徵才媒合率達76%

▲桃市舉辦首場「樂齡」現場徵才。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府就業職訓服務處19日於八德廣豐新天地，舉辦首場「樂齡」現場徵才活動，提供市民就業媒合平台及最新就業資訊，吸引近485人參加，初步媒合386人，媒合率達76%。勞動局副局長周賢平表示，疫情趨緩，市府極力推展振興方案，就業媒合就是相當重要的一環。

▲桃園首場「樂齡」現場徵才。（圖／勞動局提供）



周賢平說，中高齡民眾具有豐富人生職場經驗，抗壓性和相當的工作穩定度，為使其再展專長保持終身學習力，期盼中高齡朋友和年輕世代共創、共榮。就業職訓服務處辦理首場大型樂齡徵才活動，現場邀請36家廠商，釋出約1,600個友善中高齡求職者之工作機會，廠商產業類型包含服務業、餐飲業及製造業等，職缺類型包含居家服務員、保全員、門市人員、傳產及科技製造業行政、技術人員、工程師，現場亦有部分工時彈性職缺，滿足中高齡朋友多元化求職需求，其中提供薪資最高達10萬元。

就業職訓服務處劉玉儀處長表示，為鼓勵中高齡朋友投入就業及退休勞工重返就業市場，市府積極協助中高齡就業媒合，2020年就業媒合達1萬5,598人次，媒合率86.8%。另外，今年起市府就業職訓服務處於中壢、桃園兩就業中心設置「銀髮人才服務據點中高齡者及高齡者就業服務」專區，亦規劃設置「銀髮人才服務據點」。

依據中高齡者及高齡者特性及需求，開發符合該族群就業機會，提供其所需服務，並推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，針對年滿50歲符合退休資格，或離開勞動力市場逾3個月以上之中高齡及高齡者，經就業職訓服務處推介就業滿90日，即補助每人1萬元之就業獎勵金。鼓勵退休勞工重返就業市場，促進中高齡及高齡勞動力再運用，持續就業貢獻所長。

▶曾國城大推這款益生菌才2980元！現省3620元超划算 幫助代謝、腸道健康