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桃園男子跨縣市行搶以為萬無一失　警上門逮人乖乖認栽

▲台南市警五分局警方查出桃園市吳姓男子涉嫌行搶，前往桃園將他追緝到案，起獲現金等贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局警方查出桃園市吳姓男子涉嫌行搶，前往桃園將他追緝到案，起獲現金等贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

桃園一名39歲吳姓男子因欠債，在走投無路之下在4月14日晚7時騎乘竊得之機車，於台南市市區尋找鎖定落單女子行搶皮包得逞，台南市警五分局警方偵查後調閱過濾路口、店家數百支監視器及分析相關資料後，於16日下午2時將吳嫌逮捕到案。

▲台南市警五分局警方查出桃園市吳姓男子涉嫌行搶，前往桃園將他追緝到案，起獲現金等贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，吳姓搶匪因缺錢，從桃園一路開車南下，在台南市區徒步近4小時，想躲避警方查緝，並在北區武聖路旁大樓內，變裝後偷竊機車，以竊得之機車於路上尋找作案對象，見被害婦女獨自行走，徒手從被害婦女後方搶奪背於肩上皮包（內有新台幣萬餘元、證件、金融卡、手機等物），得手後將竊得之作案車輛丟棄在中華北路河堤，再次變裝開車立即北上逃逸。

▲台南市警五分局警方查出桃園市吳姓男子涉嫌行搶，前往桃園將他追緝到案，起獲現金等贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

轄區警五分局獲報後，立即成立專案小組調閱監視器，沿線調閱分析及相關資料，過濾清查出搶嫌作案車輛及相關資料始發現吳嫌涉案，馬上將相關事證報請台南地檢署檢察官偵辦，於16日下午持拘票前往桃園市新屋區，將吳嫌拘提到案，當場查扣花用後贓款新台幣4000元等物，全案偵詢後依搶奪罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警五分局警方查出桃園市吳姓男子涉嫌行搶，前往桃園將他追緝到案，起獲現金等贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局長李名昌提醒落單女子包包最好靠內側揹，或是揹在胸前，多一份警覺，如不慎遇到歹徒行搶，應保持冷靜，詳記歹徒特徵、車號及逃逸路線，同時表示快速偵破本案逮捕犯嫌顯示警方破案的決心，亦肯定警察同仁用心為轄區治安共同合作努力的精神。

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