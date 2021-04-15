臺安醫院詐健保燒到中研院！前科長每月收數十萬黑錢　2貪官收押

▲臺安101診所負責人游珮瑜涉嫌行賄中研院前科長，被法院裁定200萬元交保。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

臺安醫院院長黃暉庭日前才因涉嫌包庇臺安101診所，詐領勞保健檢補助款遭搜索，檢調持續追查發現，臺安101診所負責人游佩瑜，涉嫌每年支付中研院前張姓女科長數十萬元回扣，藉此取得中研院的團體健檢合約，台北地檢署15日依不違背職務行收賄罪嫌，向法院聲請羈押禁見張女以及沈男獲准，游女則獲200萬元交保。

據了解，臺安醫院的健檢業務原為自行辦理，但從2011年起，黃暉庭指示將「巡迴體檢」、「到院體檢」2項業務外包，陸續由紘瑞、紘昇2家公司成立的「臺安診所」、「臺安101診所」接手，同時讓診所人員，違規使用醫院專屬的帳號密碼登錄系統，詐領特殊健檢項目補助款約122萬元。

台北地檢署檢察官鄭少珏8日指揮調查局搜索約談黃暉庭等人到案後，持續追查發現，設立「臺安101診所」的紘瑞公司負責人游佩瑜，為了取得固定團體健檢客，疑似以每年數十萬元的代價，行賄中研院負責相關業務的人事室張姓科長等人。

檢調單位14日再次緊急約談游女、張女和沈姓男子到案後，依《貪污治罪條例》不違背職務行收賄罪嫌，向法官聲請羈押禁見，台北地院15日下午裁定涉嫌收賄的張女和沈男收押，游女則獲得200萬元交保，並限制出境出海。

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