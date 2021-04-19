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白沙屯媽祖回鑾！數萬信眾塞爆廟前廣場　「進喔」衝入大殿安座

記者黃孟珍／苗栗報導

為期8天7夜的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，媽祖鑾轎19日下午2點45分回宮安座，數萬名信眾擠爆拱天宮周邊巷弄及廣場；媽祖鑾轎經三進三出儀式後，在信眾「進喔！進喔」的呼聲中，衝入大殿安座，也畫下2021年遶境完美的句點。

▲苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮徒步進香活動，19日媽祖鑾轎在下午2點45分準時回宮安座。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮徒步進香活動，19日媽祖鑾轎在下午2點45分準時回宮安座。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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拱天宮表示，白沙屯媽祖前往北港朝天宮進香已有近200年歷史，往返徒步約400公里，沒有固定期程和進香路線是最獨特之處，被文化部指定為國家重要民俗無形文化資產，2013年入選內政部「台灣宗教百景」之一。今年白沙屯媽祖徒步進香，從4月11日深夜出發，19日下午2點45分回宮，共計8天9夜的行程，不僅報名隨香信眾打破往年紀錄約7萬8000人，若加上未報名人數，估計超過10萬信眾跟隨，場面相當盛大。

▲▼大批信眾塞滿大街小巷，場面極為壯觀；就在廟方人員請出媽祖神尊安座，全場報以熱烈掌聲歡呼，預計29日深夜11時開爐。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼大批信眾塞滿大街小巷，場面極為壯觀；就在廟方人員請出媽祖神尊安座，全場報以熱烈掌聲歡呼，預計29日深夜11時開爐。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼大批信眾塞滿大街小巷，場面極為壯觀；就在廟方人員請出媽祖神尊安座，全場報以熱烈掌聲歡呼，預計29日深夜11時開爐。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼大批信眾塞滿大街小巷，場面極為壯觀；就在廟方人員請出媽祖神尊安座，全場報以熱烈掌聲歡呼，預計29日深夜11時開爐。（圖／記者黃孟珍翻攝）

這次白沙屯媽祖回鑾只花了3天時間，速度堪稱飛快；媽祖鑾轎18日就抵達苗栗苑裡，並駐駕通霄慈后宮，19日上午7時起駕前往秋茂園進行「換轎」後接著到白沙屯車站看戲，下午回到白沙屯時，大街小巷都有大批熱情的信眾虔誠膜拜、燃放鞭炮；2時45分回宮吉時一到，鑾轎在拱天宮廣場三進三退，眾人高喊「進喔！進喔！」進入宮內安座，信徒紛紛鼓掌歡呼，預計29日深夜11時開爐。

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