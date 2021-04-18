70歲老夫妻進香「忽開進墓園」！遇2人懂了...嬤激動：媽祖很靈的

▲朝天宮周邊擠滿信眾。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

8小時就從彰化伸港飆到苗栗苑裡，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖8天7夜遶境即將進入尾聲。這期間約有10萬香燈腳跟隨，其中更有不少銀髮族，就有一對70多歲的阿公、阿嬤參與媽祖徒步進香10年了，兩人之所以堅持每年跟隨，其實就是因為他們曾在墓園附近見證白沙屯媽祖大顯神威。

根據《三立新聞》報導，70多歲的阿嬤表示，老公某年開車進香，不知為何突然開進了墓園，過沒多久後，眼前出現一對迷路的母子，他們便決定載對方出去，而在開出墓園後，就看見媽祖停駕休息。

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阿嬤當下忽然懂了，原來是媽祖要他們幫助這對母子，她也激動的說，媽祖「每一個香燈腳都會照顧到」，如果有誰脫隊了，一定會找回來，「媽祖很靈的！」因此，她與丈夫才會堅持每年跟隨，「能走一年是一年啊！」

▲白沙屯媽祖回苑裡了。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

據了解，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林北港朝天宮的進香活動，於4月11日深夜11時40分起駕出發，這起宗教界的年度盛事每年都吸引十多萬人參加，媽祖神蹟也感動不少人。16日上午11時55分，媽祖鑾轎進入北港朝天宮，加上沿途陸續加入的信徒，北港鎮約湧入10萬人潮，相當熱鬧。

廟方稍早在臉書上指出，今（18日）從彰化伸港起駕後，黑夜中及奔到天亮，上午8時48分左轉台1省道，前進苗栗苑裡，8時55分停駕苑裡新苗汽車，「神轎行進速度快速， 讓人驚嘆，感謝白沙屯媽祖和山邊媽祖的帶領。」