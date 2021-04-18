　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

70歲老夫妻進香「忽開進墓園」！遇2人懂了...嬤激動：媽祖很靈的

▲白沙屯媽祖鑾轎上午11時55分在數萬信眾於被港朝天宮前夾道歡迎下進入被港朝天宮駐駕進行祝壽大典。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲朝天宮周邊擠滿信眾。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

8小時就從彰化伸港飆到苗栗苑裡，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖8天7夜遶境即將進入尾聲。這期間約有10萬香燈腳跟隨，其中更有不少銀髮族，就有一對70多歲的阿公、阿嬤參與媽祖徒步進香10年了，兩人之所以堅持每年跟隨，其實就是因為他們曾在墓園附近見證白沙屯媽祖大顯神威。

根據《三立新聞》報導，70多歲的阿嬤表示，老公某年開車進香，不知為何突然開進了墓園，過沒多久後，眼前出現一對迷路的母子，他們便決定載對方出去，而在開出墓園後，就看見媽祖停駕休息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿嬤當下忽然懂了，原來是媽祖要他們幫助這對母子，她也激動的說，媽祖「每一個香燈腳都會照顧到」，如果有誰脫隊了，一定會找回來，「媽祖很靈的！」因此，她與丈夫才會堅持每年跟隨，「能走一年是一年啊！」

快訊／白沙媽急行軍！凌晨伸港起駕回苑裡了　信徒：粉紅超跑太強。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）

▲白沙屯媽祖回苑裡了。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

據了解，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林北港朝天宮的進香活動，於4月11日深夜11時40分起駕出發，這起宗教界的年度盛事每年都吸引十多萬人參加，媽祖神蹟也感動不少人。16日上午11時55分，媽祖鑾轎進入北港朝天宮，加上沿途陸續加入的信徒，北港鎮約湧入10萬人潮，相當熱鬧。

廟方稍早在臉書上指出，今（18日）從彰化伸港起駕後，黑夜中及奔到天亮，上午8時48分左轉台1省道，前進苗栗苑裡，8時55分停駕苑裡新苗汽車，「神轎行進速度快速， 讓人驚嘆，感謝白沙屯媽祖和山邊媽祖的帶領。」

ET快訊
潘穎諄回家了！尋獲現場「肉粽角曝光」　居民：遺體很完整
正妹YouTuber驚傳跳樓輕生！家人證實了..被救下現況曝
23歲女騎士停等紅燈慘遭公車輾斃！司機判決出爐網怒了：太扯
快訊／《有你真好》奶奶過世！享耆壽95歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

瀕臨絕種動物變虛擬偶像女團　「真人化」圈粉上萬人　

最強沙塵午後南下！全台「44測站亮橘紅燈」　北部空品逐漸好轉

蒜頭去皮一點都不費工！　專家傳授「5秒搞定」4招快速秘訣

聽Spotify抖內音樂人…刷卡完「驚覺是美金」！　一個月薪水飛了

舒力基現雙眼牆！將到轉彎關鍵點　「4月最好降雨機會」時間曝

70歲老夫妻進香「忽開進墓園」！遇2人懂了...嬤激動：媽祖很靈的

快訊／自費新冠疫苗「明起開放預約」　指揮中心14:00說明

舒力基現在最強！下周「這1區」防大雨　專家曝：北上後有望解旱

一鍵按下搭小黃免尬聊！4月搭LINE TAXI 「輸入這4字」現折70元

白沙屯媽夜行軍！伸港起駕8小時狂飆　率10萬香燈腳回苑裡了

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

蕭敬騰突襲美容院幫洗頭...粉絲抖到爆　遭誇「眼鏡好好看」他秒回「送給妳!!」

《當男人戀愛時》破2億！邱澤.許瑋甯合體熱舞　茄子蛋飆主題曲...阿成帥彈電吉他！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

胡宇威《全明星》第一季下禁愛令！　「戀愛先不要」盼隊員專心訓練

日本超萌刺蝟有「專屬小馬桶」 飼主一開門笑翻：怎麼睡著啦！

瀕臨絕種動物變虛擬偶像女團　「真人化」圈粉上萬人　

最強沙塵午後南下！全台「44測站亮橘紅燈」　北部空品逐漸好轉

蒜頭去皮一點都不費工！　專家傳授「5秒搞定」4招快速秘訣

聽Spotify抖內音樂人…刷卡完「驚覺是美金」！　一個月薪水飛了

舒力基現雙眼牆！將到轉彎關鍵點　「4月最好降雨機會」時間曝

70歲老夫妻進香「忽開進墓園」！遇2人懂了...嬤激動：媽祖很靈的

快訊／自費新冠疫苗「明起開放預約」　指揮中心14:00說明

舒力基現在最強！下周「這1區」防大雨　專家曝：北上後有望解旱

一鍵按下搭小黃免尬聊！4月搭LINE TAXI 「輸入這4字」現折70元

白沙屯媽夜行軍！伸港起駕8小時狂飆　率10萬香燈腳回苑裡了

朱立倫指「美接觸官方就代表朝野」　江啟臣：台灣的聲音不應被一黨壟斷

星・變美／MAMAMOO頌樂靠「5分鐘減肥運動」練出超辣腹肌＋性感美背　

Hyundai「N Day性能日」將在4／27舉辦　第1部性能休旅全球首演！

台灣第一人！　登山好手呂忠翰無氧登世界第10高峰

快訊／油價明天調漲0.4元「快加油！」　九二汽油每公升逼近27元大關

親戚孩北上讀書「厚臉求免費住宿」　人妻不敢拒絕！內行曝1招反擊

瀕臨絕種動物變虛擬偶像女團　「真人化」圈粉上萬人　

獼猴來襲！高雄男點「沖天炮」驅趕　引發森林大火下場慘

IH爐、瓦斯爐筆戰再起　新建案少附瓦斯爐原因曝光

爽嗑豪華海鮮！台南超夯平價日料　必嚐黑松露蒸蛋、炙燒比目魚

一夜情都戴套「菜花朵朵開」　高帥男大生慌了！醫師勸八分滿就好

生活熱門新聞

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

沙塵暴登台！彭啟明：北台灣淪陷

批餐廳「不接小孩」取消仍收訂金　奧客自打臉

女模乳房超音波檢測良性　2個月確診罹癌

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

小三最多星座？徵信社「機密」首次公開

舒力基現在最強！下周這區防大雨

50嵐「缺水停賣烏龍」　女大生崩潰求解

沙塵暴登陸「紅爆點曝光」！　北部人少外出

網紅哺乳照遭批　專家：親餵是一個國家的事

正妹插畫家出賣妹妹　背帶勒出超胸身材

精障男10年不洗澡　全身污垢驚人

偷摸吉他男孩找到了！中和音樂行老闆開心合照

更多熱門

相關新聞

白沙屯媽夜行軍！　率10萬香燈腳回苑裡了

白沙屯媽夜行軍！　率10萬香燈腳回苑裡了

8小時從彰化伸港飆回苗栗苑裡，10萬香燈腳相隨！苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖8天7夜遶境即將進入尾聲，廟方表示，媽祖北港進香急行軍回到苑裡了。一名香燈腳對《ETtoday新聞雲》說，媽祖完全沒有停，「咻咻咻～過去欸，我整個傻掉！」

伸港福安宮6年前大火　鄉民因這事感念白沙屯媽

伸港福安宮6年前大火　鄉民因這事感念白沙屯媽

白沙屯媽祖回鑾「36時奔200公里」！香燈腳：用小跑速度

白沙屯媽祖回鑾「36時奔200公里」！香燈腳：用小跑速度

白沙屯媽超跑法拉利採「粉紅轎頂」　命理師曝原因

白沙屯媽超跑法拉利採「粉紅轎頂」　命理師曝原因

她比白沙屯媽早一步到　司儀喊「總統好」信眾齊回「進喔」笑噴

她比白沙屯媽早一步到　司儀喊「總統好」信眾齊回「進喔」笑噴

關鍵字：

白沙屯媽祖媽祖朝天宮拱天宮神蹟

讀者迴響

熱門新聞

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

潘穎諄失聯27天！南仁漁港尋獲遺體

辣模25歲買「5棟房」一晚40萬！老司機：唬爛啦

丟丟妹懷孕胖到93kg！1年瘦成「蟻腰鉛筆腿

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

貝童彤婚紗照藏1年曝光❤

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

狠離台積電！他「夜市一天爽賺1萬5」豪買8間房

獨家／台版《尹食堂》製作人B2洩超狂班底

32歲5寶媽生完1年「又懷孕了」！10年6胎沒避孕

沙塵暴登台！彭啟明：北台灣淪陷

長期性霸凌！日14歲女生失蹤38天　雪溶後遺體露出

台中21歲女騎士台灣大道自撞！噴入水溝中亡

更多

最夯影音

更多
高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊
機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面