大甲媽祖回鑾安座　信眾湧入鎮瀾宮簇擁爭摸媽祖神像

▲大甲媽祖回鑾。（圖／記者唐詠絮攝）

文／中央社記者蘇木春台中18日電

大甲媽祖鑾轎今天晚間回鑾鎮瀾宮安座，信徒一路擁簇跟隨，今年疫情穩定，信眾較往年多，媽祖神轎入廟後，大批信眾迎接媽祖依序安座，為9天8夜的遶境進香活動劃下句點。

大甲媽祖9日晚間起駕，展開9天8夜遶境進香活動，行經多個縣市、約340多公里路程，18日晚間回鑾鎮瀾宮安座。

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媽祖鑾轎今天上午從昨晚駐駕的朝興宮起駕，下午進入大甲區市區，沿途人潮與點心站綿延不絕，信徒一路擁簇跟隨媽祖。

今天適逢週末假日，且去年受疫情影響，許多信徒「忍著」未參與遶境活動，今年疫情相對穩定，參與的信眾較往年相比增加許多，不僅市區道路車輛擠得水洩不通，越晚鎮瀾宮周邊人潮也越多。

媽祖鑾轎今天從清水區要橫跨大甲溪橋往大甲區時，國民黨智庫副董事長連勝文也到場，跟著遶境隊伍前進，並上前扶轎，接著再轉往梧棲區大庄浩天宮參拜。

媽祖鑾轎晚間約11時35分返回大甲鎮瀾宮，廟前廣場與廟內擠滿信眾，桃園市長鄭文燦、前立法院長蘇嘉全、台中市副市長黃國榮等人，也到場參加媽祖安座儀式，廟方人員將媽祖神像，依序自鑾轎中請出，信眾紛紛擠上前爭相摸媽祖神像，最後由廟方人員將神像安置在神案上。

鄭文燦說，他本來預計遶境起駕時要來，因行程問題無法成行，改成回鑾時參加，他先前也多次以信眾的身分參加，這次來剛好遇到地震，希望祈求地震後能開始下雨。

蘇嘉全表示，他的戶籍11年來一直都在台中，每年都會參加遶境活動。被問到參選台中市長的人選，蘇嘉全說，目前檯面上的人選都相當優秀，認為應該多給年輕人機會。

黃國榮指出，大甲媽祖遶境行程，看到廣大信眾對於媽祖信仰的「承諾」，沿途信徒奉茶、環保志工主動清掃、醫療志工服務需要的人，互不相識的數萬人彼此幫忙付出，這種超越族群的信仰凝聚力，充分展現台灣人的人情味，讓全世界再度感受大甲媽祖遶境的魅力。