蔡易餘陪白沙屯媽祖回鑾「走10.5公里」　網驚：瘦了！

▲鄭文燦、蔡易餘。（圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

苗栗白沙屯媽祖歷經5天，在16日上午9時許抵達北港朝天宮，在數萬信眾高喊「進喔！進喔！」中，三進三退衝進朝天宮廟內大殿安座，16日北返回鑾。民進黨立委蔡易餘陪同白沙屯媽祖回鑾，一走就是10.5公里，他在臉書分享照片，網友發現他瘦了。

桃園市長鄭文燦的體重最近成為大家關注的焦點，他3月底在民進黨中常會上當著主席蔡英文的面前量體重，當時蔡英文看完體重計上的78公斤後質疑「這個磅秤多久了？」，讓現場哄堂大笑。

蔡易餘立刻站上體重計驗證，未料竟有109公斤，整整比鄭文燦多了31公斤。蔡英文看了也直呼「怎麼可能」，並下達減重令，要蔡易餘在3個月內減到低於100公斤，減肥失敗就開除黨籍，還說「本黨不能忍受有100公斤以上的民代。」

▲蔡易餘自製T-shirt，督促自己減肥。（圖／翻攝蔡易餘臉書）



蔡易餘為了保住黨籍，開始執行減重計畫，除了購買健身器材雕塑體態，更製作一件T-shirt，放上結實的六塊肌圖片，上面印上體重108公斤，還有4個大字「開除黨籍」，要大家督促他減肥。

蔡易餘18日在臉書表示，今天凌晨一點帶著一顆虔誠的心陪同「粉紅超跑」白沙屯媽祖回鑾，從彰化伸港走到台中龍井，共走了10.5公里，一路上看到許多香燈腳互相打氣，專心追隨著媽祖的腳步走，這就是台灣人團結一心的精神，他也祈求媽祖婆庇佑，早日度過疫情難關，穩定台灣經濟發展，嘉義能更進步。

▲蔡易餘陪白沙屯媽祖回鑾，網友發現他瘦了。（圖／翻攝自Facebook／蔡易餘）



不過，有網友發現蔡易餘似乎變瘦了，「這也是為了瘦身？」、「委員似乎有瘦」、「背影瘦了」、「委員你好像真的瘦了，恭喜恭喜 」、「這樣應該有少個幾公斤了」、「媽祖會保佑你瘦身成功」、「等明年減肥瘦身成功再向媽祖還願」。