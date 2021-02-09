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社會 社會焦點 保障人權

潘懷宗真心悔過換交保！詐助理費300萬　檢不提抗告讓他好過年

記者黃宥寧／台北報導

台北市議員潘懷宗涉嫌詐領助理費約300萬元，檢方不服交保1日提出抗告，士林地院8日二度開庭。據悉潘懷宗當庭認罪，眼眶泛淚表示自己是真心悔過，動之以情。經半小時開庭法院仍裁定二百萬元交保，限制出境出海八月，且不得接觸案件關係人。檢方研析卷證討論，考量潘已坦承犯行，9日表示不再抗告。

士林地院在上月27日裁定潘懷宗、陳玉臺2人交保。法院指出，被告潘懷宗、陳玉臺涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款「利用職務會詐取財物」、刑法第214條「使公務員登載不實」等罪嫌，嫌疑重大有偽造證據、勾串共犯及逃亡之虞，但認為無羈押必要，裁定分別以200萬、150萬元交保，均限制出境出海。

士檢也在五天抗告期限內，火速對潘懷宗部分向高院提出抗告。檢方認為，潘懷宗交保後有高度可能再度滅證或串證，加上全案金流部分去向交代不清，更需要經過訊問才能得知詳情，因此提出抗告，辦公室主任陳玉臺則無提出抗告。

全案從去年4月士林地檢署接獲台北市調查處函報，指出台北市潘懷宗議員及陳玉臺辦公室主任明明補助款上限為24萬，但潘懷宗卻涉簽名助理聘書，進而向議會請款最高上限，經查發現領薪水的助理根本不在服務處上班。

檢調查出，潘懷宗從2008至2020年陸續透過辦公室主任陳玉臺找到實際在鐘錶店工作的胞姊、姪子、多名員工掛人頭助理，再向議會申報助理薪資補助款每月24萬元，匯入人頭帳戶後，再由陳玉臺挪為紅白帖和選民服務等用途，累積12年來涉貪超過300萬元。對此士檢也表示潘懷宗已坦承犯行，綜合目前案件偵辦進度及蒐證狀況，研判後決定不再抗告。

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