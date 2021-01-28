潘懷宗涉詐　學弟不意外：讀化學講得像藥學博士「大頭貼露端倪」

記者黃宥寧／綜合報導

新黨台北市議員潘懷宗涉嫌12年詐領助理費300萬元，等於1個月放口袋2萬元。27日法官裁定他200萬交保。隨著涉貪消息曝光，潘過往爭議也浮上檯面。另潘讀東吳化學系的一名學弟表示，他們化學系有一LINE群人數約百人，潘懷宗原以本名在群裡，且相當活躍，但從去年11月左右，不知何故，潘不僅換名還改用「駱駝」大頭貼，一改高調風格。

2016年台北市議員潘懷宗與立委姚文智競選立法委員時，姚當時製作文宣說潘懷宗「黑心代言」商品，潘懷宗認為名譽受損，提出民事損害賠償訴訟，求償60萬元並登報道歉。不過一二審均判決潘敗訴，潘上訴三審仍遭最高法院駁回，敗訴確定。

▼潘懷宗從去年一改高調風將LINE名稱改成英文，甚至本人大頭照也換成駱駝。（圖／記者黃宥寧翻攝）



C先生向《ETtoday新聞雲》記者表示，他是潘懷宗就讀東吳化學系的學弟，他表示看到新聞報導出來後，感到不意外，因為看得出端倪。他說「過去潘懷宗在化學系群裡其實算活躍，甚至會發自己的新年賀卡，但從去年11月左右，潘懷宗就突然將自己的大頭貼換掉改成駱駝，也把本名改為Wynn」。C先生甚至向記者表示，潘懷宗明明就是化學系畢業，但卻四處講得像藥理學博士，不斷出書且接健康食品代言，C先生並深深嘆了口氣說「感覺就是遲早會這樣。」

▼潘懷宗過去在東吳大學化學系LINE群算活躍，甚至會發新年賀卡給予祝賀。（圖／記者黃宥寧翻攝）

27日晚上潘懷宗交保後步出法院，潘懷宗妻子快速籌到200萬元，甚至呼叫多名小弟、還請來1女友人頭戴安全帽幫忙開路擋鏡頭，當中甚至有攝影記者直接遭大力推擠，但身為議員的潘懷宗見到如此亂的畫面，仍不發一語，趁亂上車離去。

泰國限定口味

涉詐助理費300萬 潘懷宗交保低頭一語不發...博士妻挽手分2路離開

女全裸大鬧World Gym踹教練 嗆「警察一大堆在追我」下場曝光

充電車位惹議！特斯拉車主惡搞油電車成「獨角獸」 結局大逆轉