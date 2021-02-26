新黨青年軍涉違國安法！王炳忠父子、侯漢廷5被告喊冤　4／28宣判

▲新黨青年軍涉違反《國安法》，王炳忠（中）、侯漢廷（右）等5被告皆喊冤，法院將於4月28日宣判。（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

記者羅志華／台北報導

陸生周泓旭涉嫌來台發展中共組織，其中與外交人員接觸、發展組織未遂部分，已於最高院判刑1年2月確定；他另向新黨青年軍王炳忠、侯漢廷接觸，涉嫌運作「燎原新聞網」、「新中華兒女協會」為中共服務，檢方依違反《國安法》起訴5名被告，北院26日辯論終結，所有被告皆喊冤、請求無罪判決，本案將於4月28日宣判。

北市議員侯漢廷痛訴，檢方將他呈給新黨的工作報告，作為控訴替中共服務的證據，根本是胡亂拼湊，辦營隊、讀書會，也只是貫徹新黨統一的理念，讓兩岸民眾得以交流，另外，他製作「鬼島那些事」，是選舉時，為向旺中董座蔡衍明爭取支持的素材，後來也因此得到許多上政論節目的機會，並表示先前不敢講這些，是因怕民進黨盯上旺中，但如今「中天（電視台）都沒了」，他也沒甚麼好顧慮的了。

侯漢廷委屈表示，自本案起訴後，他在輿論中的頭銜，都不是「新黨青年軍」、「台北市議員」，而是「共諜」，新黨青年軍更因此停擺、無人敢加入，請求法院予以無罪判決。

王炳忠表示，過去戒嚴時，政府不准人民講台獨，只許跟著一起反攻大陸，如今更應捍衛人民的言論自由，讓無論支持統或獨的人民，都可自由發聲。

新黨黨工林明正痛批，檢方起訴無明確證據，猶如漢武帝時的「腹誹」（在心裡批評）之罪，胡亂拼湊下羅織罪名，尤其民進黨當年那些反戒嚴的人，如今竟揮起名為「國安法」的血滴子，叫人難以接受。

同為被告的王炳忠父親王進步，全程幾乎以台語陳述，喊冤他一個普通百姓，如何能危害國家安全，而他支持王炳忠這唯一兒子統派的理念，卻慘遭國家機器迫害，是他一生中最大的汙辱。

陸生周泓旭一度哽咽，指他在2014年太陽花前，根本不太關心政治，後來因統獨理念衝突，使他在政大就學期間非常難受，才輾轉在友人介紹下，開始參與統派的活動，並稱若檢方這樣的起訴，能讓法院定罪的話，那以後根本是想抓誰就抓誰，「就把資料塞給名嘴，讓他們罵個夠，再把證據藏起來，要你證明自己無罪」。

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