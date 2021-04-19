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社會 社會焦點 保障人權

高雄走失小鸚鵡進派出所　跳上員警肩膀「分享」五穀便當

記者黃子倩／高雄報導

高雄三民區一名塗姓男子這個月13日在住家附近國小散步時，突然看見一隻小鸚鵡在地上動彈不得、疑似受傷，塗男便上前查看，突然這隻小鸚鵡跳上他的肩膀，這舉動讓他一時之間手足無措，只得急急忙忙地跑到鄰近派出所請求協助。經警方判斷小鸚鵡應是有人飼養，除通知農業處協助，同時將小鸚鵡特徵拍照上網公告協尋，但由於塗男有事待處理、隨後先行離去，留下小鸚鵡在派出所內當員警短暫的「另類同事」，而鸚鵡的主人也在看到公告後將牠領回。

▲▼ 高雄一隻小鸚鵡短暫走失被送到派出所，意外成為短暫的警察小夥伴 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲走失鸚鵡被送到派出所，不怕生的跳上警察肩膀，猶如「新同事」一般自然。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方表示，這起事件發生在13日晚間7點多，當時派出所值班員警接獲塗男報案，先協助照顧小鸚鵡，由於當時正值晚餐時間，小鸚鵡似乎也飢餓難耐，竟無預警的逕自跳上員警的肩膀，並直接享用員警的五穀便當，飽餐一頓後，佇立在警察先生的肩膀上，那模樣彷彿小鸚鵡也是警察的一員，正在共同努力執勤！

▲▼ 高雄一隻小鸚鵡短暫走失被送到派出所，意外成為短暫的警察小夥伴 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲小鸚鵡或許是餓了，看到員警的五穀便當，立刻低頭「搶著吃」。（圖／記者黃子倩翻攝）

小鸚鵡的舉動，讓張姓員警笑了出來說：「（好像）多了一位新同事」，而小鸚鵡真正的主人，隨後藉由網路上的公告，得知有熱心人士將小鸚鵡送到派出所，趕緊至派出所確認，武姓失主表示當時小鸚鵡趁家人不注意，便跑到外面，讓家人真的很擔心，幸好警方熱心地看顧，才能讓祂順利返家，失主離去前不忘頻頻向警方致謝。

高雄市警局三民一分局提醒，飼主可透過植入晶片或配掛腳環或掛牌等物，並標記相關聯繫方式，以利走失的寵物尋獲時，可立即聯繫飼主前來確認，亦可至社群網站協尋公告，盡速幫助迷路的小動物們安全找回自己的家。

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