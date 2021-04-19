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起重機油管破裂「油漬流滿地」4騎士慘摔！警鋪木屑解危

▲▼ 高雄大貨車油管破裂導致多部機車騎士跌倒 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲起重機油管破裂油漬灑滿地害機車騎士跌倒受傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄旗山區15日上午約10點半，有輛大型起重機從內門返回位在旗尾的公司後，發現車上機械設備油管破裂，怕一路上有油漬滲漏到地面恐造成危險，司機自行前往派出所報案，員警接獲報案後前往現場查看，果然在延平一路內側車道看到路上佈滿了油漬，且有約4名機車騎士行經打滑、跌倒受傷，員警立刻派出所預存的木屑鋪在道路上，避免更多汽機車路過發生意外。

警方指出，依據現場目擊者描述，20分鐘內共有4部機車打滑，不過僅有2位機車報案報案，這起事故發生的地點有兩處，分別在旗山區延平、旗文路口，以及延平、旗平路口，受傷的騎士都是因為經過不慎打滑，所幸跌倒之後僅受擦傷，傷勢並無大礙。

▲▼ 高雄大貨車油管破裂導致多部機車騎士跌倒 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲起重機油管破裂油漬灑滿地害機車騎士跌倒受傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

旗尾派出所所長劉財良進一步表示，旗尾地區設有多家工廠，且鄰近國十末端交流道，因此平時有不少大型車輛會行經旗屏、延平路口，所以才會預先向旗山清潔隊索取多餘的木屑，以便即時處理突發狀況，減少等待清潔隊前往現場的車程時間，所幸派出所員警接獲司機報案後，前往現場查看，機警發現路面異狀，迅速清理油漬，才沒有造成更多人車受傷受損。

至於有向警方報案的兩起機車打滑自摔交通事故，雖然發生在前後不同時間、不同地點，但經由警方調查評估後，因肇因於同一名駕駛，因此將兩起交通事故合併為一案處理，至於該李姓男駕駛有無其他違規行為，則待由警方進一步釐清。

▲▼ 高雄大貨車油管破裂導致多部機車騎士跌倒 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲起重機油管破裂油漬灑滿地害機車騎士跌倒受傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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