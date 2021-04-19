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林毅夫：美企若失中國市場　想技術領先將「力不從心」

▲▼世界銀行前高級副行長兼首席經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長、北京大學南南合作與發展學院院長、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（圖／CFP）

▲北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫17日表示，美國現有的領先技術依賴大量研發投入，如果失去中國市場，美國企業利潤減少將導致技術研發投入減少，「美國想要繼續技術領先，會越來越力不從心。」

林毅夫在北大國發院長三角論壇上指出，中國產業升級具備後來者優勢，引進發達國家的先進技術或是附加值高的產業，有利於降低中國自身技術創新的成本和風險。

林毅夫認為，美國對中國「卡脖子」，是為了政治目標而犧牲經濟利益的做法，「美國現有的領先技術依賴大量研發投入，如果失去中國市場，美國企業利潤減少將導致技術研發投入減少。美國想要繼續技術領先，會越來越力不從心。」

林毅夫提到，改革開放後，從1978年到2020年的42年間，中國大陸能夠實現平均每年9.2%的經濟增長，很重要的原因即是發揮了後來者優勢，「發達國家年均經濟增長3至3.5%，我們是9.2%，是他們的三倍。德國、日本、韓國這些發展比較好的國家利用後來者優勢，能夠實現每年9%至9.6%的增長。他們能實現，就代表我們用同樣的機制也有這個可能。」

▲▼中美關係,美中關係。（圖／CFP）

談到中國大陸的人口老齡化問題時，林毅夫表示，中國與其他發生人口老齡化的國家國情有很大不同，「其他國家出現人口老齡化的時候，基本上都已經是高收入國家，而中國目前還是中等收入國家。」

林毅夫認為，在這種情況下，即使人口不增長，靠現有的人口，還可以把落後的技術，升級為比較實用的先進技術，「我們靠引進技術來作為技術創新和產業升級的空間還很大。」

林毅夫表示，新工業革命的特性是產品研發的周期較短，需要投入大量人力資本，相對於勞動供給，更重要的是勞動者的素質，「我們國家這些年大力投資教育，我認為，我國的教育水平，跟發達國家基本上沒什麼差距。」

林毅夫預測，到2030年左右，中國按照市場匯率計算的國民生產總值會超過美國，變成世界第一大經濟體，「十四五規劃和2035年遠景目標綱要提出，2035年我國人均國內生產總值達到中等發達國家水平。要實現這個目標，從2021年到2035年，平均每年的經濟增長速度要達到4.7 %，到2025年，我們的人均GDP可以超過12535美元，變成高收入國家。」

林毅夫強調，依上述算法，到2030年左右，中國按照市場匯率計算的國民生產總值，會超過美國，變成世界第一大經濟體。

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