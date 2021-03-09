林毅夫：想卡中國脖子的做法　只會加速中國進步

▲世界銀行前高級副行長兼首席經濟學家林毅夫。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國兩會正在北京舉行，政協常委、經濟委員會副主任林毅夫表示，中國將對極少數「卡脖子」的產品做好準備，所以，任何想要卡中國脖子的做法只會加速中國的進步，以及讓自己加速失去競爭優勢。

林毅夫在接受《人民日報》專訪時指出，每個國家發揮比較優勢，是中國希望的，中國會繼續擴大開放，讓更多外國的產品和資本進入中國，當然，也希望中國的產品、資本、技術進入國際市場。

林毅夫提到，對於極少數卡脖子的產品，中國也會做好準備，利用自身優勢進行攻關，「根據過去的經驗，什麼東西中國能做、能生產之後，在國際上價格就會下來，所以一旦中國攻關了、能夠生產了，就會生產更低成本、更高質量的產品，不僅提供給自己，還可以提供給全世界。」

林毅夫強調，所以，任何想要卡中國脖子的做法只會加速中國的進步，以及讓自己加速失去競爭優勢。

此外，林毅夫日前也曾對大陸未來五年經濟發展願景發表看法，他說，新經濟帶給中國很多機會，如大數據、人工智能、雲計算、生物科技、新能源、新材料，都讓中國有很多「彎道超車」的機會。

林毅夫還說，中國經濟的生產、消費活動多，在此過程中積攢了大量數據，當數據轉變為數字經濟時可以進一步提高生產效率，降低在生產、消費中的浪費，「所以應充分利用中國作為一個有14億人口、有最完善的產業鏈的大國優勢，加上技術創新，來提高中國發展和人民生活的質量，獲取新增長來源。」