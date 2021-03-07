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看好未來新經濟　林毅夫：大陸有很多彎道超車機會

▲▼世界銀行前高級副行長兼首席經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長、北京大學南南合作與發展學院院長、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（圖／CFP）

▲世界銀行前高級副行長兼首席經濟學家、全國政協常委、大陸經濟委員會副主任林毅夫。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸今年兩會重頭戲之一，審查「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要草案。其中提出，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。全國政協常委、經濟委員會副主任林毅夫接受媒體採訪時，針對大陸未來五年經濟發展願景，他表示，「新經濟給我們帶來很多機會。」大數據、人工智能、雲計算、生物科技等，讓中國有很多彎道超車的機會。

據陸官媒《中新社》報導指出，林毅夫說，「打一個比喻，大航空母艦和小漁船在航行中碰到狂風暴雨，大航空母艦受影響小，(而)小船就可能翻船。所以內循環比重越高，自主可控的(部分)越多。」在林毅夫看來，新發展格局的關鍵在於形成以國內大循環為主體，提高國內大循環的比重。

該報導數據顯示，中國2019年出口佔GDP(國內生產總值)比重為17.4%，換言之，當年國民經濟有82.6%的國內循環，事實上已基本形成了國內大循環為主體的格局。但林毅夫認為，這距離構建新發展格局所需的國內大循環分量還不夠。

他進一步稱，美國2019年出口佔其GDP比重為7.6%，日本的數據是13.4%，均低於中國。原因在於美日都是高收入經濟體，服務業分別佔GDP的80%和70%，服務業中很多產品都不可貿易，服務業佔GDP比重越高，出口佔GDP的比重必然越低。

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

▲疫情時代，大陸持續力拚內循環經濟。（圖／路透社）

「最重要的就是靠收入水平的提高。」林毅夫進一步指出，如何提高國內循環佔比？他認為，收入水平越高，一方面會提升中國經濟體量在世界的佔比，另一方面會提升服務業在GDP中的佔比，國內循環的比重也會由此進一步提升。

至於如何讓中國人均收入提高？林毅夫說，「用發展提高收入水平。」如此，便要提升經濟效率、釋放發展潛力，而這又要依靠全面深化改革，讓市場在資源配置當中起決定性作用，例如完善金融體系、消除戶籍制度障礙、促進勞動力的流動、落實土地政策；同時政府發揮好的作用，讓有效市場和有為政府同時發力。

對於「十四五」期間中國的發展引擎，林毅夫強調的是「喜新不厭舊，傳統的引擎不能忽視。」中國與發達國家還有差距，仍在追趕階段。比如製造業，同樣的裝備德國能賣500萬美元，中國只賣100萬美元，創新有一層含義就是在現有傳統產業裡，用更新技術生產更好產品。

▲▼大數據，網路，虛擬。（圖／視覺中國）

▲林毅夫認為，新經濟將帶給大陸很多機會。（圖／視覺中國）

未來五年還有哪些新機遇發展？林毅夫特別強調，「新經濟給我們帶來很多機會。」他也舉例，大數據、人工智能、雲計算、生物科技、新能源、新材料，都讓中國有很多「彎道超車」的機會。

林毅夫表示，中國經濟的生產、消費活動多，在此過程中積攢了大量數據，當數據轉變為數字經濟時可以進一步提高生產效率，降低在生產、消費中的浪費，所以應充分利用中國作為一個有14億人口、有最完善的產業鏈的大國優勢，加上技術創新，來提高中國發展和人民生活的質量，獲取新增長來源。

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