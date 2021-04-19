男沒走斑馬線遭撞求償1999萬　法官「賠償不是中樂透」判賠1萬6

▲台北一名黃姓男子2018年時發生車禍，竟獅子大開口要求要賠償他1999萬元。（圖／PAKUTASO）



記者林冠吟／台北報導

台北一名黃姓男子2018年時行經北市復興南路1段與市民大道3段交叉路口時，遭吳姓女子所駕駛的小客車撞上，造成黃男左側肢體多處擦挫傷，事後黃男竟獅子大開口要求吳女須賠償她共計1999萬元。其中醫療費用更是近1300萬元，因為他自認可活到100歲，還有62年餘命，因此將剩於年限所需的醫療費用全部包含進去。台北地方法院審理後，判吳女僅須賠償黃男1萬6千元。

黃男所要求的賠償金額中，光精神撫慰金就達400萬元，其中醫療費用更是近1300萬元，原因竟是黃男指出家中女性長輩皆高齡辭世，他也遺傳到這樣的長壽基因，自認可以活到100歲，還有62年的餘命，每年所需醫療費用為13萬9056元，乘以62年，再考慮通膨乘以1.5倍，共計1293萬2208元，非常合理。

除此之外，黃男也認為此次車禍讓他無法工作，距離他退休還有27年，認為吳女須賠償他近500萬元的損害，其中因他無法工作所以無法儲蓄，這期間所累計的利息損失共120萬餘元也應由吳女來賠償。

然而更誇張的還在後頭，吳男指出自己有在健身的習慣，健身房會費以一年999元計算，自己餘命還有62年，因此吳女須賠償他61938元的無法健身費用；期間吳男也表示自己因傷無法洗碗，所以需要購買洗碗機，洗碗機一台約為12800元，兩年需要更換一台，他餘命還有62年，共需31台，其中還將通膨與電費納入，共計375989元要吳女賠償。

庭審時吳女則主張，車禍的肇因是吳男違反道路交通安全規則，行走於行人穿越道的左側，縱然她有疏失未先禮讓行人通行，但黃男也應在這次的車禍中負肇事責任，且吳女當下已支付黃男就醫費用，認為其所提出的損害賠償明顯過鉅。

台北地方法院審理後認為，黃男所提出損害賠償的金額，均無法證明與本次車禍有關，且主張之諸多事項皆與車禍沒有因果關係，還詳列家電、牙膏、可可粉等。

法官強調「損害賠償不是中樂透」，當權力侵害並非事故發生時，並非權利受侵害者即得將生活成本全部加諸在權力侵害人身上，因此認定吳女僅須賠償黃男16000元，而黃男則須支付全部的裁判費用。

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