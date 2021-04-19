　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男沒走斑馬線遭撞求償1999萬　法官「賠償不是中樂透」判賠1萬6

▲▼婦人車禍昏迷2星期，醒來崩潰。（圖／PAKUTASO）

▲台北一名黃姓男子2018年時發生車禍，竟獅子大開口要求要賠償他1999萬元。（圖／PAKUTASO）

記者林冠吟／台北報導

台北一名黃姓男子2018年時行經北市復興南路1段與市民大道3段交叉路口時，遭吳姓女子所駕駛的小客車撞上，造成黃男左側肢體多處擦挫傷，事後黃男竟獅子大開口要求吳女須賠償她共計1999萬元。其中醫療費用更是近1300萬元，因為他自認可活到100歲，還有62年餘命，因此將剩於年限所需的醫療費用全部包含進去。台北地方法院審理後，判吳女僅須賠償黃男1萬6千元。

黃男所要求的賠償金額中，光精神撫慰金就達400萬元，其中醫療費用更是近1300萬元，原因竟是黃男指出家中女性長輩皆高齡辭世，他也遺傳到這樣的長壽基因，自認可以活到100歲，還有62年的餘命，每年所需醫療費用為13萬9056元，乘以62年，再考慮通膨乘以1.5倍，共計1293萬2208元，非常合理。

除此之外，黃男也認為此次車禍讓他無法工作，距離他退休還有27年，認為吳女須賠償他近500萬元的損害，其中因他無法工作所以無法儲蓄，這期間所累計的利息損失共120萬餘元也應由吳女來賠償。

然而更誇張的還在後頭，吳男指出自己有在健身的習慣，健身房會費以一年999元計算，自己餘命還有62年，因此吳女須賠償他61938元的無法健身費用；期間吳男也表示自己因傷無法洗碗，所以需要購買洗碗機，洗碗機一台約為12800元，兩年需要更換一台，他餘命還有62年，共需31台，其中還將通膨與電費納入，共計375989元要吳女賠償。

庭審時吳女則主張，車禍的肇因是吳男違反道路交通安全規則，行走於行人穿越道的左側，縱然她有疏失未先禮讓行人通行，但黃男也應在這次的車禍中負肇事責任，且吳女當下已支付黃男就醫費用，認為其所提出的損害賠償明顯過鉅。

台北地方法院審理後認為，黃男所提出損害賠償的金額，均無法證明與本次車禍有關，且主張之諸多事項皆與車禍沒有因果關係，還詳列家電、牙膏、可可粉等。

法官強調「損害賠償不是中樂透」，當權力侵害並非事故發生時，並非權利受侵害者即得將生活成本全部加諸在權力侵害人身上，因此認定吳女僅須賠償黃男16000元，而黃男則須支付全部的裁判費用。

母親節僅此一天超低價

ET快訊
年輕高挑妹邂逅帥哥一夜情　媽媽發現告性侵！結果出爐
男沒走斑馬線遭撞求償1999萬　法官「賠償不是中樂透」判賠1
限時3天！學生拿「這分數」考卷　免費換達美樂6吋披薩
快訊／高雄死亡車禍！　砂石車輾斃25歲女騎士
荳荳遭批「濫用影響力」公審！她逆風發文：意圖毀了采子、何孟遠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

408太魯閣改普悠瑪！陳家欽搭同班車花蓮公祭：究責對社會交代

拉姊妹淘各出1千萬「合資買房」　她私設抵押權借2千萬挨告

驚悚巧合！空拍機墜落鑽進植物公園　他驚見乾屍躺草叢嚇壞報警

地震來時在泡澡怎麼辦？　消防署宣導不同場景的避難撇步

正妹夜店邂逅帥哥一夜情　媽媽發現後告性侵不成又提再議翻盤

小孩面前摸走娃娃機上現金　他見監視畫面「立馬道歉」遭砲轟

阿北慣竊躲陽台露餡　噴「護髮露」揮板手攻擊！屋主負傷壓制

快訊／高雄前鎮死亡車禍！砂石車輾斃25歲女騎士

台中3童命喪火窟！爸淚曝「剛剛還在這裡玩」：還有跟我說爸爸再見

男沒走斑馬線遭撞求償1999萬　法官「賠償不是中樂透」判賠1萬6

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

買2萬家具等不到師傅到家組裝　客服無人回...IKEA：願退安裝費

只要想做！全世界都會幫助你　輪椅男無畏困難勇隨媽祖進香

吳宗憲點歌《雙截棍》也能唱　《浪子回頭》MIX成名曲揪大合唱

貝童彤「破尺度」婚紗照藏1年曝光！　爆料老公：偷捏他屁股就會笑ＸＤ

408太魯閣改普悠瑪！陳家欽搭同班車花蓮公祭：究責對社會交代

拉姊妹淘各出1千萬「合資買房」　她私設抵押權借2千萬挨告

驚悚巧合！空拍機墜落鑽進植物公園　他驚見乾屍躺草叢嚇壞報警

地震來時在泡澡怎麼辦？　消防署宣導不同場景的避難撇步

正妹夜店邂逅帥哥一夜情　媽媽發現後告性侵不成又提再議翻盤

小孩面前摸走娃娃機上現金　他見監視畫面「立馬道歉」遭砲轟

阿北慣竊躲陽台露餡　噴「護髮露」揮板手攻擊！屋主負傷壓制

快訊／高雄前鎮死亡車禍！砂石車輾斃25歲女騎士

台中3童命喪火窟！爸淚曝「剛剛還在這裡玩」：還有跟我說爸爸再見

男沒走斑馬線遭撞求償1999萬　法官「賠償不是中樂透」判賠1萬6

408太魯閣改普悠瑪！陳家欽搭同班車花蓮公祭：究責對社會交代

好潮！今年手機報稅新方法　財政部圖解一次看

林毅夫：美企若失中國市場　想技術領先將「力不從心」

救護人員進飯店救人搭電梯遭拒　保全：未接到領導通知

馬俊麟回歸《多情》撞臉「文森佐」　10個月沒拍戲：謝謝公司給機會

羊咩咩一再卡溝渠！插畫家打趣喊蠢　網笑：像暈船被罵醒又暈的朋友

Cube時隔3年！新女團LIGHTSUM「超正2成員」曝光　網驚：像Jennie

TOYOTA RAV4電動車長這樣？概念車bZ4X計畫2022年量產挑戰特斯拉

《全明星》總決賽門票秒殺！　找誰替補采子、何孟遠？三立回應了

全中運／東奧不是去玩的！　丁華恬平衡木有望挑戰奧運決賽

社會熱門新聞

台中深夜惡火　疑小孩玩打火機釀3死

3童疑玩打火機　女兒被燒死！父痛心：我唯一的孩子啊

即／台中深夜惡火　3童無生命跡象

即／雙胞胎姊妹日租套房「5樓墜落」雙亡

合法變違建！老農抑鬱亡　鎮長回應

屏東休旅車撞路樹　駕駛不治女兒孫女重傷

台中2家3童命喪火窟　父：煩惱怎麼賠

即／台中嶺東中學驚爆集體霸凌！2打1水桶猛砸

即／高雄死亡車禍！砂石車輾斃25歲女騎士

6歲楊小妹長眠大海　船老闆一句話送葬

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

台中火警3童亡　鄰居控母只顧滑手機

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

男遭撞求償1999萬　法官「不是中樂透」判賠1萬6

更多熱門

相關新聞

特斯拉國道暴衝撞飛小貨車　AI竟神回正

特斯拉國道暴衝撞飛小貨車　AI竟神回正

一輛特斯拉（Teala）日前行駛在國道一號上，「本來正常的開一開，突然衝到隔壁車道，往該車道的一台小貨車狠狠尻了一下」，害對方被撞飛去撞到護欄，但特斯拉卻像沒事發生一樣繼續往前開。影片曝光後，就有不少人直呼，「失控後回魂」、「感覺就是人為打方向盤失控後撞到隔壁發財車，然後系統介入。」

影／騎士鑽公車縫遭輾斃！腸胃噴濺慘死

影／騎士鑽公車縫遭輾斃！腸胃噴濺慘死

屏東休旅車撞路樹　駕駛不治女兒孫女重傷

屏東休旅車撞路樹　駕駛不治女兒孫女重傷

台中酒店經紀酒駕追撞！遛狗男重傷昏迷

台中酒店經紀酒駕追撞！遛狗男重傷昏迷

18歲無照男違規大迴轉　害BMW撞圍牆好慘

18歲無照男違規大迴轉　害BMW撞圍牆好慘

關鍵字：

車禍損害賠償

讀者迴響

熱門新聞

控鄧福如外遇！美甲師再爆「幫你舔舔」對話紀錄

台中深夜惡火　疑小孩玩打火機釀3死

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

友人證實采子也劈腿！　「交往邱鋒澤1年半」揭他崩潰慘況

影／《全明星運動會》錄影爆火藥味

徐睿知難親近朴敘俊！網挖吻戲分析「他很會看人」

邱鋒澤簽下采子2個月後交往！見被罵曾心疼發聲

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

紫衣男台鐵打女人！拖到車廂間「飛踢踹頭」

何孟遠深夜直播再道歉！請求「不要罵元元和敬宣」

3童疑玩打火機　女兒被燒死！父痛心：我唯一的孩子啊

何孟遠：有人叫我去死一死　《全明星》湧入安慰

白沙屯媽超靈！28歲男進香1天　女生主動要LINE

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

即／台中深夜惡火　3童無生命跡象

更多

最夯影音

更多
峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！
高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面