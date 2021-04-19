台中3童命喪火窟！爸淚曝「剛剛還在這裡玩」：還有跟我說爸爸再見

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中中華夜市一棟民宅18日深夜傳出火警，釀成2家、3名幼童葬身火窟，而其中一名易姓爸爸就難過表示，當時自己要出門前，一雙兒女還有開開心心地跟他說：「爸爸再見」，怎料卻就此天人永隔，而女兒的鞋子也在火場中燒到焦黑，易父也心痛地將鞋子拿到水下清洗。

▲易男的一雙兒女不幸命喪火窟。（圖／記者李忠憲攝，下同）

這起事故發生在18日晚間，該棟起火的建築物為3層樓建築，1樓為美髮廳，2、3樓則承租給邢男一家、易男一家居住，兩家人均同為理髮廳員工。事發當晚，易父與朋友相約一起去大甲媽回鑾，但才剛到現場沒多久，就接到家裡的電話，說家中發生火災，讓他嚇得趕忙趕回。

易父提到，「昨天我沒有在現場，我是接到我老婆電話，當時我剛到大甲媽那邊，我就趕快趕回來，我出門前我在樓下等我朋友來一起去，那時候小朋友們都還在一樓這邊跑來跑去，都還好好的，後來我老婆就說要帶小朋友去睡覺。」而他也提到，「後來我剛到現場之後，就接到老婆電話，在路上又接到醫院服務人員打給我，叫我趕快去醫院。」

易父也提到，「我們是住在三樓，我小孩有時候會下去找邢的小孩玩，他們小朋友有時候也會來我們家玩，小朋友們平常都玩在一起。」而易父也宏著眼眶說到，「我大概8點左右才出門，那時候小朋友都還好好的在玩，還有很貼心地跟我說再見。」