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小車禍求償近2千萬清單曝...洗碗機要31台！「無法健身費用」更扯

▲▼婦人車禍昏迷2星期，醒來崩潰。（圖／PAKUTASO）

▲台北一名黃姓男子不走斑馬線遭人撞上，竟獅子大開口求償近2000萬元。（圖／示意圖，與本案無關／PAKUTASO）

記者林冠吟／台北報導

台北一名黃姓男子2018年時行經北市復興南路1段與市民大道3段交叉路口時，遭吳姓女子所駕駛的小客車撞上，造成黃男左側肢體多處擦挫傷，事後黃男竟獅子大開口要求吳女須賠償她共計1999萬元。黃男自認遺傳到家中長壽基因，可以活到100歲因此還剩下62年的壽命，將他餘生所需的費用一一羅列出來，其中還包括損失的儲蓄利息、受傷無法洗碗所以要買洗碗機、無法健身等，誇張求償清單連法官看了也搖頭。

黃男所要求的賠償金額中，光精神撫慰金就達400萬元，其中醫療費用更是近1300萬元，原因竟是黃男指出家中女性長輩皆高齡辭世，他也遺傳到這樣的長壽基因，自認可以活到100歲，還有62年的餘命，每年所需醫療費用為13萬9056元，乘以62年，再考慮通膨乘以1.5倍，共計1293萬2208元，非常合理。

除精神賠償費用外，單單肉體痛苦賠償費與吳女開汽車高速衝撞，造成身體多處挫傷賠償費用就高達700萬元。

此外，黃男更羅列出他至65歲退休的交通補助費用，他每日交通計程車費用需300元，直到退休還有27年，並細心的納入通膨1.5倍，共計求償440萬餘元。

同時，黃男還列出因為此次車禍讓他無法工作，沒有薪水也沒有年終，也因為這次車禍導致他喪失主管資格，損失主管加給費用，且距離他退休還有27年，認為吳女須賠償他近500萬元的損害；黃男還表示因他無法工作，導致他無法儲蓄，這期間所累計的利息損失共120萬餘元也應由吳女來負擔。

黃男也要求吳女須賠償他特別損害費用500萬元，因為他這段時間因傷而無法工作，求職時常被問「你傷好了沒？」、「是假車禍嗎？」、「會不會昏倒常請病假？」、「智力和體力可以嗎？」，導致他的工作能力與形象受到影響，吳女須對此負責。

然而更誇張的還在後頭，黃男指出自己有在健身的習慣，健身房會費以一年999元計算，自己餘命還有62年，因此吳女須賠償他6萬1938元的無法健身費；期間黃男也表示自己因傷無法洗碗，所以需要購買洗碗機，洗碗機一台約為12800元，兩年需要更換一台，他餘命還有62年，共需31台，其中還將通膨與電費納入，共計37萬5989元要吳女賠償。

吳女則反駁，車禍的肇因是黃男違反道路交通安全規則，行走於行人穿越道的左側，縱然她有疏失未先禮讓行人通行，但黃男也應在這次的車禍中負部分肇事責任，且吳女當下已支付黃男就醫費用，認為黃男所提出的損害賠償明顯過鉅。

如次誇張的求償清單連法官看了也直搖頭，告誡黃男「損害賠償不是中樂透」，且其所提出的賠償金額均無法證明與本次車禍事件有因果關係，權利侵害者雖應賠償權利受侵害者的損失，但權利受侵害者不應將生活成本全加進去，因此認定吳女僅須賠償黃男1萬6000元，而黃男需支付全部的裁判費用。

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