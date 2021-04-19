　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中3童火窟殞命！房客摸黑下樓「踩到他」…伸手一拉軟趴趴：完了

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中中華路夜市一棟透天民宅昨（18日）深夜11時許傳出惡火，一夕之間奪走3名年幼孩童生命；當時住在透天厝3樓的房客張先生回憶，當他發現起火的當下，室內漆黑一片，電燈都打不開，他往樓下逃生途中，還在2樓梯間轉角處踩到孩童，當時一度還折回火場想救孩子，但伸手一拉，卻發現3童全都軟趴趴，「我那時就知道歹了（台語：慘了）！」

▲▼台中中華夜市火警，3童命喪火窟。（圖／記者李忠憲攝）

▲張先生（左）當時一度想返回火場救援，雙手也因此遭燒傷，邢爸（右）上前關心。（圖／記者李忠憲攝）

警方調查，這起火警共造成2家、3名孩童殞命，當時邢姓父親外出辦事，將5歲的女兒託付給住在2樓的易妻照料，邢姓女童因此與易姓小兄妹（5歲、3歲）同睡2樓靠近樓梯第2間房間，不料孩童疑似趁大人不注意在房內把玩打火機，因此引發火勢，最終3同逃生不及，均倒臥在2樓梯間身亡。

▲▼台中中華夜市火警，3童命喪火窟。（圖／記者李忠憲攝）

▲張先生說當時他正要休息，沒想到房內突然就濃煙密布。（圖／記者李忠憲攝）

住在3樓前側房間的張先生表示，他與邢爸、易爸一家感情都很好，大家住在一起都是好鄰居，昨夜晚間10點多地震之後，原本他正要準備休息，房內只開了一盞小夜燈，但沒多久就開始不斷冒出濃煙，他驚覺發生火警，急忙開門要出逃，但門一打開卻發現房外一片漆黑，且電燈也打不開，「那時候空氣很糟、溫度很高，沒有光線我只能摸黑下樓，幸好梯間的鐵門不是太燙，還勉強打得開！」

張先生說，當時他順著樓梯走下樓逃生，走到2樓梯間時，腳下就傳來異樣觸感，屈身一摸才知道自己踩到倒地的孩童，當時3童即已倒在梯間沒了意識，張先生曾試圖將孩子救下樓，但伸手一拉，卻發現3人渾身軟趴趴，都已經沒了氣息，無奈當下火場溫度太高，自己只好先下樓，尋找水桶救火，雙手也因此被烈火灼傷。

▲▼台中中華夜市火警，3童命喪火窟。（圖／記者李忠憲攝）

▲易姓小兄妹最愛的腳踏車還停在店門口。（圖／記者李忠憲攝）

事後易姓小兄妹的阿公接獲噩耗也趕到現場，面對愛孫雙亡，阿公眼眶泛紅，表示兒子是獨子，一家已經在這裡住了快2年，平時兒子靠著油漆粗工維生，時薪約150元，而媳婦則在理髮店幫人洗頭，夫妻倆經濟情況雖不寬裕，但平時也會拿錢回家；對於易男酗酒、家暴傳聞，阿公均駁斥，表示兒子不太會喝酒，「平常也很疼小孩，不會打他們啦！」

▼阿公得知孫子雙亡後忍不住紅了眼眶，頻頻拭淚。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼台中中華夜市火警，3童命喪火窟。（圖／記者李忠憲攝）

ET快訊
年輕高挑妹邂逅帥哥一夜情　媽媽發現告性侵！結果出爐
男沒走斑馬線遭撞求償1999萬　法官「賠償不是中樂透」判賠1
限時3天！學生拿「這分數」考卷　免費換達美樂6吋披薩
快訊／高雄死亡車禍！　砂石車輾斃25歲女騎士
荳荳遭批「濫用影響力」公審！她逆風發文：意圖毀了采子、何孟遠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

408太魯閣改普悠瑪！陳家欽搭同班車花蓮公祭：究責對社會交代

拉姊妹淘各出1千萬「合資買房」　她私設抵押權借2千萬挨告

驚悚巧合！空拍機墜落鑽進植物公園　他驚見乾屍躺草叢嚇壞報警

地震來時在泡澡怎麼辦？　消防署宣導不同場景的避難撇步

正妹夜店邂逅帥哥一夜情　媽媽發現後告性侵不成又提再議翻盤

小孩面前摸走娃娃機上現金　他見監視畫面「立馬道歉」遭砲轟

阿北慣竊躲陽台露餡　噴「護髮露」揮板手攻擊！屋主負傷壓制

快訊／高雄前鎮死亡車禍！砂石車輾斃25歲女騎士

台中3童命喪火窟！爸淚曝「剛剛還在這裡玩」：還有跟我說爸爸再見

男沒走斑馬線遭撞求償1999萬　法官「賠償不是中樂透」判賠1萬6

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

買2萬家具等不到師傅到家組裝　客服無人回...IKEA：願退安裝費

只要想做！全世界都會幫助你　輪椅男無畏困難勇隨媽祖進香

吳宗憲點歌《雙截棍》也能唱　《浪子回頭》MIX成名曲揪大合唱

貝童彤「破尺度」婚紗照藏1年曝光！　爆料老公：偷捏他屁股就會笑ＸＤ

408太魯閣改普悠瑪！陳家欽搭同班車花蓮公祭：究責對社會交代

拉姊妹淘各出1千萬「合資買房」　她私設抵押權借2千萬挨告

驚悚巧合！空拍機墜落鑽進植物公園　他驚見乾屍躺草叢嚇壞報警

地震來時在泡澡怎麼辦？　消防署宣導不同場景的避難撇步

正妹夜店邂逅帥哥一夜情　媽媽發現後告性侵不成又提再議翻盤

小孩面前摸走娃娃機上現金　他見監視畫面「立馬道歉」遭砲轟

阿北慣竊躲陽台露餡　噴「護髮露」揮板手攻擊！屋主負傷壓制

快訊／高雄前鎮死亡車禍！砂石車輾斃25歲女騎士

台中3童命喪火窟！爸淚曝「剛剛還在這裡玩」：還有跟我說爸爸再見

男沒走斑馬線遭撞求償1999萬　法官「賠償不是中樂透」判賠1萬6

408太魯閣改普悠瑪！陳家欽搭同班車花蓮公祭：究責對社會交代

好潮！今年手機報稅新方法　財政部圖解一次看

林毅夫：美企若失中國市場　想技術領先將「力不從心」

救護人員進飯店救人搭電梯遭拒　保全：未接到領導通知

馬俊麟回歸《多情》撞臉「文森佐」　10個月沒拍戲：謝謝公司給機會

羊咩咩一再卡溝渠！插畫家打趣喊蠢　網笑：像暈船被罵醒又暈的朋友

Cube時隔3年！新女團LIGHTSUM「超正2成員」曝光　網驚：像Jennie

TOYOTA RAV4電動車長這樣？概念車bZ4X計畫2022年量產挑戰特斯拉

《全明星》總決賽門票秒殺！　找誰替補采子、何孟遠？三立回應了

全中運／東奧不是去玩的！　丁華恬平衡木有望挑戰奧運決賽

社會熱門新聞

台中深夜惡火　疑小孩玩打火機釀3死

3童疑玩打火機　女兒被燒死！父痛心：我唯一的孩子啊

即／台中深夜惡火　3童無生命跡象

即／雙胞胎姊妹日租套房「5樓墜落」雙亡

合法變違建！老農抑鬱亡　鎮長回應

屏東休旅車撞路樹　駕駛不治女兒孫女重傷

台中2家3童命喪火窟　父：煩惱怎麼賠

即／台中嶺東中學驚爆集體霸凌！2打1水桶猛砸

即／高雄死亡車禍！砂石車輾斃25歲女騎士

6歲楊小妹長眠大海　船老闆一句話送葬

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

台中火警3童亡　鄰居控母只顧滑手機

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

男遭撞求償1999萬　法官「不是中樂透」判賠1萬6

更多熱門

相關新聞

台中3童命喪火窟　爸曝：還有跟我說再見

台中3童命喪火窟　爸曝：還有跟我說再見

台中中華夜市一棟民宅18日深夜傳出火警，釀成2家、3名幼童葬身火窟，而其中一名易姓爸爸就難過表示，當時自己要出門前，一雙兒女還有開開心心地跟他說：「爸爸再見」，怎料卻就此天人永隔，而女兒的鞋子也在火場中燒到焦黑，易父也心痛地將鞋子拿到水下清洗。

高雄山區累計雨量出爐　南水局曝最新水情

高雄山區累計雨量出爐　南水局曝最新水情

台中惡火3童殞命　平面位置圖曝光

台中惡火3童殞命　平面位置圖曝光

易姓兄妹多次遭家暴　台中社會局說話了

易姓兄妹多次遭家暴　台中社會局說話了

快訊／蘇貞昌宣布王國材出任交通部長

快訊／蘇貞昌宣布王國材出任交通部長

關鍵字：

台中中華夜市火警打火機影音

讀者迴響

熱門新聞

控鄧福如外遇！美甲師再爆「幫你舔舔」對話紀錄

台中深夜惡火　疑小孩玩打火機釀3死

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

友人證實采子也劈腿！　「交往邱鋒澤1年半」揭他崩潰慘況

影／《全明星運動會》錄影爆火藥味

徐睿知難親近朴敘俊！網挖吻戲分析「他很會看人」

邱鋒澤簽下采子2個月後交往！見被罵曾心疼發聲

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

紫衣男台鐵打女人！拖到車廂間「飛踢踹頭」

何孟遠深夜直播再道歉！請求「不要罵元元和敬宣」

3童疑玩打火機　女兒被燒死！父痛心：我唯一的孩子啊

何孟遠：有人叫我去死一死　《全明星》湧入安慰

白沙屯媽超靈！28歲男進香1天　女生主動要LINE

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

即／台中深夜惡火　3童無生命跡象

更多

最夯影音

更多
峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！
高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面