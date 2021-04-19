台中3童火窟殞命！房客摸黑下樓「踩到他」…伸手一拉軟趴趴：完了

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中中華路夜市一棟透天民宅昨（18日）深夜11時許傳出惡火，一夕之間奪走3名年幼孩童生命；當時住在透天厝3樓的房客張先生回憶，當他發現起火的當下，室內漆黑一片，電燈都打不開，他往樓下逃生途中，還在2樓梯間轉角處踩到孩童，當時一度還折回火場想救孩子，但伸手一拉，卻發現3童全都軟趴趴，「我那時就知道歹了（台語：慘了）！」

▲張先生（左）當時一度想返回火場救援，雙手也因此遭燒傷，邢爸（右）上前關心。（圖／記者李忠憲攝）

警方調查，這起火警共造成2家、3名孩童殞命，當時邢姓父親外出辦事，將5歲的女兒託付給住在2樓的易妻照料，邢姓女童因此與易姓小兄妹（5歲、3歲）同睡2樓靠近樓梯第2間房間，不料孩童疑似趁大人不注意在房內把玩打火機，因此引發火勢，最終3同逃生不及，均倒臥在2樓梯間身亡。

▲張先生說當時他正要休息，沒想到房內突然就濃煙密布。（圖／記者李忠憲攝）

住在3樓前側房間的張先生表示，他與邢爸、易爸一家感情都很好，大家住在一起都是好鄰居，昨夜晚間10點多地震之後，原本他正要準備休息，房內只開了一盞小夜燈，但沒多久就開始不斷冒出濃煙，他驚覺發生火警，急忙開門要出逃，但門一打開卻發現房外一片漆黑，且電燈也打不開，「那時候空氣很糟、溫度很高，沒有光線我只能摸黑下樓，幸好梯間的鐵門不是太燙，還勉強打得開！」

張先生說，當時他順著樓梯走下樓逃生，走到2樓梯間時，腳下就傳來異樣觸感，屈身一摸才知道自己踩到倒地的孩童，當時3童即已倒在梯間沒了意識，張先生曾試圖將孩子救下樓，但伸手一拉，卻發現3人渾身軟趴趴，都已經沒了氣息，無奈當下火場溫度太高，自己只好先下樓，尋找水桶救火，雙手也因此被烈火灼傷。

▲易姓小兄妹最愛的腳踏車還停在店門口。（圖／記者李忠憲攝）

事後易姓小兄妹的阿公接獲噩耗也趕到現場，面對愛孫雙亡，阿公眼眶泛紅，表示兒子是獨子，一家已經在這裡住了快2年，平時兒子靠著油漆粗工維生，時薪約150元，而媳婦則在理髮店幫人洗頭，夫妻倆經濟情況雖不寬裕，但平時也會拿錢回家；對於易男酗酒、家暴傳聞，阿公均駁斥，表示兒子不太會喝酒，「平常也很疼小孩，不會打他們啦！」

▼阿公得知孫子雙亡後忍不住紅了眼眶，頻頻拭淚。（圖／記者李忠憲攝）