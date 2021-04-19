小孩面前摸走娃娃機上現金　他見監視畫面「立馬道歉」遭砲轟

▲葉姓台主錢包忘記帶走放在機台上，第一時間被帶著小孩的杜男發現帶走。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1間夾娃娃機商店，18日凌晨發生機台主忘了帶走1包現金而遭竊案，監視器發現1名帶著小孩的男子將現金裝進袋子後，又回頭將袋子放置機台頂，而被另1名身穿紅衣的人拿走；葉姓台主發現後公布監視器畫面引起網路熱烈討論，杜男坦誠拿走現金1萬多元，但台主強調有5萬多元，全案正由警方處理中。

葉姓台主將影片PO出，杜男也立刻向台主道歉，表示「自己18日打了許多通電話；當然，你有給機會我也盡全力的處理。可惜沒結果，我本人確實是因為情緒困擾導致心情真的不穩定，做出此不當行為事件，希望受害者體諒與原諒。」杜還說「下午也歸還錢到分局，也製作好筆錄，只是最近情緒真的不穩，向大家道歉，但做錯事就是做錯事，我會承擔。」

▲杜男將現金放回娃娃機頂，過了一會後，又有身穿紅衣頭戴安全帽的人將錢拿走。讓人懷疑是杜男自導自演。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南警方表示，杜男犯罪事實明確，將以侵占罪嫌移送；但是，由於監視器影片後來出現身穿紅衣，頭戴安全帽的第3人，是否為杜男變裝後返回，還是另有他人，目前還在調查釐清中。不過，杜男當時因身邊帶著小孩，還做出這樣的事情，也被網友批評做了最壞示範。

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