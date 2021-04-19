　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小孩面前摸走娃娃機上現金　他見監視畫面「立馬道歉」遭砲轟

▲葉姓台主錢包忘記帶走放在機台上，第一時間被帶著小孩的杜男發現帶走。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲葉姓台主錢包忘記帶走放在機台上，第一時間被帶著小孩的杜男發現帶走。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1間夾娃娃機商店，18日凌晨發生機台主忘了帶走1包現金而遭竊案，監視器發現1名帶著小孩的男子將現金裝進袋子後，又回頭將袋子放置機台頂，而被另1名身穿紅衣的人拿走；葉姓台主發現後公布監視器畫面引起網路熱烈討論，杜男坦誠拿走現金1萬多元，但台主強調有5萬多元，全案正由警方處理中。

葉姓台主將影片PO出，杜男也立刻向台主道歉，表示「自己18日打了許多通電話；當然，你有給機會我也盡全力的處理。可惜沒結果，我本人確實是因為情緒困擾導致心情真的不穩定，做出此不當行為事件，希望受害者體諒與原諒。」杜還說「下午也歸還錢到分局，也製作好筆錄，只是最近情緒真的不穩，向大家道歉，但做錯事就是做錯事，我會承擔。」

▲杜男將現金放回娃娃機頂後，過了一會，又有身穿紅衣，頭戴安全帽的人將錢拿走。讓人懷疑是杜男自導自演。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲杜男將現金放回娃娃機頂，過了一會後，又有身穿紅衣頭戴安全帽的人將錢拿走。讓人懷疑是杜男自導自演。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南警方表示，杜男犯罪事實明確，將以侵占罪嫌移送；但是，由於監視器影片後來出現身穿紅衣，頭戴安全帽的第3人，是否為杜男變裝後返回，還是另有他人，目前還在調查釐清中。不過，杜男當時因身邊帶著小孩，還做出這樣的事情，也被網友批評做了最壞示範。

今天......真的要賣「一家人益生菌」了，原價6600元，特價2980元。

►完工前合法變違建！老農夫妻10天內抑鬱亡　鎮長認了：想辦法挽回

ET快訊
年輕高挑妹邂逅帥哥一夜情　媽媽發現告性侵！結果出爐
男沒走斑馬線遭撞求償1999萬　法官「賠償不是中樂透」判賠1
限時3天！學生拿「這分數」考卷　免費換達美樂6吋披薩
快訊／高雄死亡車禍！　砂石車輾斃25歲女騎士
荳荳遭批「濫用影響力」公審！她逆風發文：意圖毀了采子、何孟遠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

408太魯閣改普悠瑪！陳家欽搭同班車花蓮公祭：究責對社會交代

拉姊妹淘各出1千萬「合資買房」　她私設抵押權借2千萬挨告

驚悚巧合！空拍機墜落鑽進植物公園　他驚見乾屍躺草叢嚇壞報警

地震來時在泡澡怎麼辦？　消防署宣導不同場景的避難撇步

正妹夜店邂逅帥哥一夜情　媽媽發現後告性侵不成又提再議翻盤

小孩面前摸走娃娃機上現金　他見監視畫面「立馬道歉」遭砲轟

阿北慣竊躲陽台露餡　噴「護髮露」揮板手攻擊！屋主負傷壓制

快訊／高雄前鎮死亡車禍！砂石車輾斃25歲女騎士

台中3童命喪火窟！爸淚曝「剛剛還在這裡玩」：還有跟我說爸爸再見

男沒走斑馬線遭撞求償1999萬　法官「賠償不是中樂透」判賠1萬6

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

買2萬家具等不到師傅到家組裝　客服無人回...IKEA：願退安裝費

只要想做！全世界都會幫助你　輪椅男無畏困難勇隨媽祖進香

吳宗憲點歌《雙截棍》也能唱　《浪子回頭》MIX成名曲揪大合唱

貝童彤「破尺度」婚紗照藏1年曝光！　爆料老公：偷捏他屁股就會笑ＸＤ

408太魯閣改普悠瑪！陳家欽搭同班車花蓮公祭：究責對社會交代

拉姊妹淘各出1千萬「合資買房」　她私設抵押權借2千萬挨告

驚悚巧合！空拍機墜落鑽進植物公園　他驚見乾屍躺草叢嚇壞報警

地震來時在泡澡怎麼辦？　消防署宣導不同場景的避難撇步

正妹夜店邂逅帥哥一夜情　媽媽發現後告性侵不成又提再議翻盤

小孩面前摸走娃娃機上現金　他見監視畫面「立馬道歉」遭砲轟

阿北慣竊躲陽台露餡　噴「護髮露」揮板手攻擊！屋主負傷壓制

快訊／高雄前鎮死亡車禍！砂石車輾斃25歲女騎士

台中3童命喪火窟！爸淚曝「剛剛還在這裡玩」：還有跟我說爸爸再見

男沒走斑馬線遭撞求償1999萬　法官「賠償不是中樂透」判賠1萬6

408太魯閣改普悠瑪！陳家欽搭同班車花蓮公祭：究責對社會交代

好潮！今年手機報稅新方法　財政部圖解一次看

林毅夫：美企若失中國市場　想技術領先將「力不從心」

救護人員進飯店救人搭電梯遭拒　保全：未接到領導通知

馬俊麟回歸《多情》撞臉「文森佐」　10個月沒拍戲：謝謝公司給機會

羊咩咩一再卡溝渠！插畫家打趣喊蠢　網笑：像暈船被罵醒又暈的朋友

Cube時隔3年！新女團LIGHTSUM「超正2成員」曝光　網驚：像Jennie

TOYOTA RAV4電動車長這樣？概念車bZ4X計畫2022年量產挑戰特斯拉

《全明星》總決賽門票秒殺！　找誰替補采子、何孟遠？三立回應了

全中運／東奧不是去玩的！　丁華恬平衡木有望挑戰奧運決賽

社會熱門新聞

台中深夜惡火　疑小孩玩打火機釀3死

3童疑玩打火機　女兒被燒死！父痛心：我唯一的孩子啊

即／台中深夜惡火　3童無生命跡象

即／雙胞胎姊妹日租套房「5樓墜落」雙亡

合法變違建！老農抑鬱亡　鎮長回應

屏東休旅車撞路樹　駕駛不治女兒孫女重傷

台中2家3童命喪火窟　父：煩惱怎麼賠

即／台中嶺東中學驚爆集體霸凌！2打1水桶猛砸

即／高雄死亡車禍！砂石車輾斃25歲女騎士

6歲楊小妹長眠大海　船老闆一句話送葬

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

台中火警3童亡　鄰居控母只顧滑手機

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

男遭撞求償1999萬　法官「不是中樂透」判賠1萬6

更多熱門

相關新聞

噴槍+礦泉水輕鬆破壞娃娃機窗　無業男辯網路學的

噴槍+礦泉水輕鬆破壞娃娃機窗　無業男辯網路學的

高雄市鳳山區建國路三段的一間夾娃娃機店遭人偷竊，警方調閱監視器時發現，竊賊破壞機台的方式，竟然是拿噴槍跟礦泉水，完全不費力就破壞機窗、偷走裡頭的小型3C產品以及紀念幣；警方調閱監視器掌握一名陳姓男子犯案，經過通知到案說明，他坦承犯案，至於利用噴槍跟冰礦泉水犯案，他說是從網路學來的。

台版馬蓋先影曝！小噴槍＋冰礦泉水搞娃娃機

台版馬蓋先影曝！小噴槍＋冰礦泉水搞娃娃機

鈍器擊破已過時　鳳山娃娃機大盜用熱脹冷縮取物

鈍器擊破已過時　鳳山娃娃機大盜用熱脹冷縮取物

新竹市區出現竊盜神手　15秒錢箱清空落袋

新竹市區出現竊盜神手　15秒錢箱清空落袋

花7千塊租賓士…他偷500元改搭小黃一夜後被逮：蠢斃了

花7千塊租賓士…他偷500元改搭小黃一夜後被逮：蠢斃了

關鍵字：

娃娃機偷現金道歉

讀者迴響

熱門新聞

控鄧福如外遇！美甲師再爆「幫你舔舔」對話紀錄

台中深夜惡火　疑小孩玩打火機釀3死

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

友人證實采子也劈腿！　「交往邱鋒澤1年半」揭他崩潰慘況

影／《全明星運動會》錄影爆火藥味

徐睿知難親近朴敘俊！網挖吻戲分析「他很會看人」

邱鋒澤簽下采子2個月後交往！見被罵曾心疼發聲

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

紫衣男台鐵打女人！拖到車廂間「飛踢踹頭」

何孟遠深夜直播再道歉！請求「不要罵元元和敬宣」

3童疑玩打火機　女兒被燒死！父痛心：我唯一的孩子啊

何孟遠：有人叫我去死一死　《全明星》湧入安慰

白沙屯媽超靈！28歲男進香1天　女生主動要LINE

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

即／台中深夜惡火　3童無生命跡象

更多

最夯影音

更多
峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！
高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面