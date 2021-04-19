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缺錢買毒竟偷車飛搶夜歸女　板橋54歲軟爛男見警自摔被逮

▲▼曾姓毒蟲飛車搶奪未果，竟一度想出手攻擊被害人，最後倒地自摔就逮。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方在四川路附近發現毒蟲下落，通報攔截圍捕成功將他逮捕歸案。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區18日晚間7時許，一名夜歸女子在四川路一段遭到陌生男子飛車搶劫，犯嫌失手沒搶成功，竟停車想出拳毆打女子出氣，直到驚覺事跡敗露才悻悻然騎車離去。警方獲報後調閱監視器，鎖定犯案機車，比對車牌後發現犯嫌騎乘的機車也是贓車，在19日凌晨成功將這名有毒品前科的毒蟲逮捕歸案，全案將依搶奪未遂、竊盜罪嫌偵辦。

▲▼曾姓毒蟲飛車搶奪未果，竟一度想出手攻擊被害人，最後倒地自摔就逮。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲曾姓毒蟲在轉彎處倒地自摔就逮。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，曾姓毒蟲（54歲）前科累累，疑似缺錢買毒，竟然先在18日下午4時30分於板橋區信義路74巷偷走一輛銀色機車，3個小時後在四川路鎖定一名夜歸的翁姓女子（48歲），想要飛車高速搶下她的包包，失手後心有不甘，竟停車一度想打翁女出氣，直到附近民眾上前圍觀才趕緊逃跑。

警方接獲報案後，立即成立專案小組，調閱監視器追查涉案機車，比對車牌後發現該車是被車主通報失竊的贓車，於是擴大查緝，鎖定犯嫌容貌特徵進行搜捕，經板橋派出所警員巡邏查察，在19日凌晨找到曾男下落，示意對方停車配合攔查。

▲▼曾姓毒蟲飛車搶奪未果，竟一度想出手攻擊被害人，最後倒地自摔就逮。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲大批警力到場。（圖／記者游宗樺翻攝）

曾男發現警方上前，不但不停車還加速往前逃跑，警員見狀立即通報攔截圍捕，一共出動24名警力追捕，曾男最後在東門街轉彎時摔飛倒地，被趕到的警力當場制服，經帶回派出所調查，曾男坦承犯行，全案訊後依搶奪、竊盜罪移送新北地檢署進行偵辦。

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