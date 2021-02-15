偵查隊刑警幫毒蟲「換尿」！受驗者嘻笑露餡…鬥智過程如無間道

▲南港分局偵查隊王姓偵查佐涉嫌幫毒蟲「掉包」受檢尿液，好讓其結果可呈陰性逃刑責。（圖／CTWANT，示意圖非當事人）

圖、文／CTWANT

北市警南港分局日前發生爆發重大醜聞，偵查隊1名負責毒品驗尿工作的王姓偵查佐，涉嫌將毒蟲的尿「掉包」成他人，好讓採檢結果可呈陰性幫其脫罪。而揭發此醜聞的關鍵人物，就是才剛接任南港偵查隊隊長的胡玉磊、胡玉磊回想和王男「鬥智」過程，感嘆整個過程有如電影「無間道」般讓人唏噓。

胡玉磊回憶，他去年12月初到任後，即有人私下向他「咬耳朵」，指負責鑑識工作的王姓偵查佐（王男），常會漏東漏西、頻頻出包，但他當時並未放在心上，直到有天他看到王男在執行「轄區毒品人口定期採檢尿液」工作時，才起了疑心。

「根據過往經驗，會被找來驗尿的人，幾乎神情都會有點緊張，但我看到等著讓王男驗尿的那些人，各個都嘻嘻哈哈、毫不在乎。」胡玉磊說，他當時就像戲劇中的李組長一樣「眉頭一皺，覺得案情不單純」，為了試探王男，他先將王男工作進行調整，不必再負責採尿驗尿，沒想到，這一試果真讓王男露出狐狸尾巴。

▲偵查隊長胡玉磊感嘆，自己和王男過招時很像電影「無間道」。（圖／北市警提供）

今年1月中旬某日，王男趁著接替他驗尿工作的同事休假時，私下通知1名戴姓男子來分局驗尿，「或許是天意吧，戴男才剛到分局偵查隊，還沒進入採尿室，就從身上掉出1瓶事先準備好的尿液罐。」胡玉磊當時雖不在場，但很快就獲得「線報」，王男自知可能將「東窗事發」，突然主動向胡玉磊「自請離職」，想換取不必接受調查及法辦等下場。

結果事發後1周，王男竟找來認識的議員、媒體等「關心」，要胡玉磊讓他「復職」，胡玉磊在種種壓力下，依然將王男曾採過的3罐尿、當事人DNA等秘密送刑事局比對，果然發現其中1罐被掉包，此外，胡玉磊也發現王男未依當事人採尿時必須錄音錄影的規定，不少尿液竟都是「自動生出」，於是將所有事證交給督察。

2月初，分局依涉犯偽造文書及瀆職等罪嫌，將王男送地檢署偵辦，至於是否涉及《貪汙治罪條例》的圖利罪？雖檢方仍在調查，但警方已先依「違法圖利他人影響機關聲譽」為由，將王男記2大過免職。

北市警南港分局在醜聞發生後，將王男記2大過免職。（圖／報系資料照）

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