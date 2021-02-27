228連假趕出貨　特警突襲破獲「一條龍」毒咖啡包分裝場

▲陳、蔡2名男子以「一條龍」製做毒品分裝。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園平鎮警方在26日深夜突襲了位於中壢區中山東路上的一處民宅，破獲26歲的陳姓、蔡姓二名男子為首的二級毒品咖啡包分裝場，並查扣1300包二級毒品咖啡包成品、40公斤原料及分裝工具，現場更發現專業用熱熔封口機，可說是分裝一條龍，市長鄭文燦今日前往頒發破奬金肯定警方鼓勵有功人員。

▲▼陳、蔡2 嫌以專業用熱熔封口機、潮牌咖啡包包裝袋，還能調配混裝及封口，一條龍完成。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮警分局北勢派出所副所長劉峻瑋表示，平鎮警方接獲線報指出，疑似桃園南區隱藏大型毒品分裝場，專案小組經過一個月來的蒐證跟監後，確定陳姓、蔡姓二名男子涉有重嫌，且提供大桃園地區二級毒品咖啡包之販賣，昨晚21時許，專案小組見時機成熟，立即向檢察官吳怡蒨報告進度，並向法院申請搜索票獲准，在檢察官的指揮下，突襲了二嫌位於中壢區中山東路上的藏匿點。

▲鄭文燦市長頒獎表揚緝毒有功人員。（圖／平鎮警分局提供）

在專案小組迅雷不及掩耳的攻堅下，逮捕屋內陳、蔡二嫌，並查扣二級毒品咖啡包1300包及半成品原料40公斤，其中還在屋內發現專業用熱熔封口機、潮牌咖啡包包裝袋，二嫌還會依市場需求，分裝各種水果口味的毒品咖啡包，可謂從進料、混調、裝袋及封口，一條龍完成。

陳、蔡二嫌完全矢口否認犯案，但卻無法說明毒品原料來源，對專案小組的訊問均避重就輕回答，警訊後，除將陳、蔡二嫌依毒品罪嫌移送地檢署偵辦外，並追查該批毒品來源及流向。

鄭文燦除頒奬鼓勵有功人員外並表示，目前正值228和平紀念日連假期間，平鎮警分局經過長時間的佈線及埋伏，在棄而不捨的追緝下，成功查獲二級毒品咖啡包分裝場，並有效淨化社會治安，給予青少年ㄧ個健康、安全的成長活動環境。

►保濕、亮白、緊緻一次搞定激殺1.6折