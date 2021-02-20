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社會 社會焦點 保障人權

瞞天過海穿牆術！他擁槍毒37子彈　「鑿牆＋掛畫」暗設迷宮逃生

▲▼男子在家中鑿開一個通往後巷的洞，方便警方上門查緝能及時逃脫。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子在家中鑿開一個通往後巷的洞，方便警方上門查緝能及時逃脫。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，1名男子被警方查獲毒品槍枝，警方事後發現槍枝主人竟是另名販毒男子所有，販毒男還將家中改裝成迷宮，在牆壁上開了一個門縫通往後巷，並用一幅畫擋住方便警方上門能從後門逃逸。

警方調查，60歲的陳姓男子遭警方查獲槍枝、毒品，警方循線追查發現，擁有槍枝的是陳姓男子購毒的61歲賴姓藥頭所有，在農曆過年前在賴男位於中山區的住處逮人。

▲▼男子在家中鑿開一個通往後巷的洞，方便警方上門查緝能及時逃脫。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲賴姓男子將槍枝以及子彈，通通寄放在陳姓藥腳家。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方前往攻堅時，發現賴男把家中獨棟2層樓建築「重新裝潢」，與哥哥同住的賴男，在家門口裝有多支監視器，另外還在住處牆壁鑿開一個通往後巷的洞，並用畫掛在牆上，以便警方上門能從後門逃脫。

另外警方還發現，賴姓男子將地磚挖開，並在裡面設置保險箱，並在裡面藏放毒品，警方從中查獲毒品安非他命以及海洛因，因賴姓男子將住處改建成「迷宮」，讓警方搜索超過2小時。

警方發現，男子販毒1年多，每次交易地點都選在自己家中，藥腳上門買藥還要賴男指引才出得去，最後警方依法將賴姓、陳姓男子依照槍砲刀械彈藥管制條例、毒品等罪嫌將2人送辦。

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