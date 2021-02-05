他做壞事躲1年　想不到戴口罩竟被女力破功＋敗在腳上這雙太噴笑

▲涉毒通緝犯被識破身份後拔腿就逃。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安警分局超前部署規劃春節轄區金融機構防搶守望勤務，勤務中積極盤查可疑人車，4日分局女警一眼認出戴口罩的涉毒通緝犯，在市區狂追200公尺後，終於將通緝犯逮捕歸案。

警方表示，1日下午3時30分左右，太昌派出所女警在吉安鄉建國路2段執行金融機構守望勤務中，突然看見一名張姓通緝犯迎面經過，雖然男子當時戴著口罩，但因為女警曾在2019年偵辦過他涉及的傷害案件，所以還是一眼就認出男子的面貌。

▲女警在市區一路狂追的英勇身影。



員警立即上前攔下加以盤查，同時通知線上巡邏警力前來支援，男子一開始佯裝配合，卻謊報他人身分資料意圖矇騙過關，經警方以行動警用電腦人臉辨識查詢比對，當場識破揭穿了他的詭計，男子見東窗事發又看見支援警力前來，突然轉身拔腿逃逸。

▲通緝犯最終不敵優勢警力束手就擒。



女警見狀隨即在後拼命追捕，剛抵達的支援警力也馬上加入圍捕行列，雙方在人來人往街頭上演你追我跑的驚險畫面，男子看到巷子就鑽，遇上人群就閃，在逃逸約200公尺後終究不敵優勢警力的包圍，當場被警方逮捕上銬帶回。



經了解，這名年約26歲的張姓男子，因在台中涉及一起毒品案件被轄區警方查獲移送，經法院審理判決確定後便開始逃亡藏匿，台中地檢察署於2019年11月間正式對他發布通緝，警方最後在完成相關詢問後依法將他遞解歸案，結束了男子一年多的逃亡生涯。

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