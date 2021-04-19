F-5E失事爆「學官退訓潮」？　空軍司令部痛心回應

▲F-5E戰機。（圖／美聯社）

記者劉亭／台北報導

空軍F-5E戰鬥機日前失事，造成2名飛官殉職，有媒體報導稱因為不敢再駕駛F-5E，爆發學官退訓潮。空軍司令部18日晚間痛心回應，報導內容已悖離事實，呼籲媒體謹慎查明訊息來源及正確性，避免引用訛傳訊息，打擊國軍士氣與內部團結。

空軍司令部指出，對於發生意外事件，空軍均秉持務實的態度，深究肇因，降低風險因素，並採更嚴謹的機務及訓練標準執行，確保同仁安全，以安定軍心與眷心。

空軍司令部也強調，共機侵擾我空域，威脅我國防安全從未間斷；我空軍全體官兵始終士氣高昂、團結一致，堅定站在守護領空安全的第一線，確保國家安全，籲請國人支持。

▲F-5E戰鬥機墜機，南田村海邊發現疑似殘骸。志航基地表示，殘骸應該是機腹位置。（圖／記者楊漢聲翻攝）

F-5E失事墜海飛官潘穎諄失聯27天，18日上午在屏東南仁漁港被尋獲。空軍司令部表示，對兩位優秀飛行員殉職，深表遺憾與不捨，後續將配合地檢署辦理相驗，並協助家屬辦理治喪事宜。

空軍司令部表示，已深刻檢討相關失事原因，重新檢視各項機務整備，嚴格要求所屬落實各項戰備整備訓練與風險管理，杜絕類案再生，並感謝各界搜救同仁的辛勞。