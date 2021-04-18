潘穎諄回家了！尋獲現場「肉粽角曝光」　居民透露：遺體很完整

記者吳奕靖、莊智勝／屏東報導

失聯長達27天，空軍飛官潘穎諄終於回家了！由搜救前進指揮所派遣的兩棲偵搜大隊今（18日）一早7時2分，於屏東南仁漁港岸邊礁岩縫隙中旬獲潘穎諄遺體，確認身分無誤後，稍早已經通知家屬並於9時35分運抵台東。當地居民指出，潘穎諄在漁港旁「肉粽角」被發現，尋獲時遺體還相當完整。

▲空軍飛官潘穎諄於屏東南仁漁港尋獲遺體。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

空軍4架F-5E戰機3月22日自台東志航基地起飛進行訓練，不料其中2架卻在屏東旭海發生擦撞，雙雙墜海；軍方第一時間發現異狀時，即已啟動搜救行動，並於率先尋獲26歲的中尉飛官羅尚樺，但當時他已無生命徵象，經送醫搶救後仍宣告不治死亡；而另名較為資深的28歲上尉飛官潘穎諄則下落不明，經軍方與民間團體投入大量人力搜救後，終於在27天後於屏東南仁漁港岸際找到遺體。

當地居民透露，兩棲偵搜大隊上午7時在漁港出去的「肉粽角」處礁岩縫隙中找到潘穎諄，據海巡人員轉述，潘雖然死亡多日，但尋獲時遺體還算相當完整，後續由現場人員協助脫困，於上午約7時30分許啟程運往台東，並在9時35分許抵達。潘穎諄哥哥接獲消息後情緒相當平靜，受訪時簡短表示「大家辛苦了，能找到就好，後面好好幫潘穎諄送他一程，有回家就好了！」

在F-5E戰機失事後，軍方投入大量人力進行陸、海、空搜救，並以海軍陸戰隊作為搜救主力；今發現潘穎諄遺體的地點，也是軍方劃定的「重點尋找區域」，一早由海陸弟兄尋獲，成功帶潘教官回家。