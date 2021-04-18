「任務結束，回家了」兩棲偵搜隊找到潘穎諄　列隊敬禮眼眶紅

記者陳崑福／屏東報導

執行水下搜尋任務F-5E戰機飛官潘穎諄的海陸兩棲偵搜隊員，18日上午6時50分在滿州南仁漁港岸邊觀測海象準備出勤時，在海岸潮間帶發現橘色飛行衣，只剩頭骨，因飛衣上有上尉官階的識別軍銜，確認是失蹤27天的潘穎諄，在遺體送出漁港時，參與國軍救難人員紅著眼眶列隊敬禮高喊：「任務結束，回家了」，場面令人動容。

▲海陸兩棲偵搜隊員找到失蹤27天的飛官潘穎諄 。（圖／民眾提供，以下同）

▲送出遺體。

兩架F-5E戰機上月22日下午在空中擦撞失事墜海後，飛行官潘穎諄下落不明，國軍不放棄搜索任務，由於先後在滿州鄉港仔村和九鵬村南仁漁港間海岸陸續尋獲潘的相關身上物品；加上救援人員到附近土地公廟等廟宇拜拜，神明指示人就在附近，兩棲偵搜大隊每天從南仁漁港出動3艇、12名蛙人執行礁岩區水下搜索，救援就在附近展開搜尋作業。

今天一早6時，兩棲偵搜大隊人員在南仁漁港做出勤前準備，隊員先到岸邊觀測海象時，看到百公尺左右距離的潮間帶上有疑似橘色飛行衣，趕往查看，發現飛衣物，身體上半身剩下頭骨，但飛行衣上繡有上尉官階的識別軍銜，確認是潘穎諄。

三軍聯訓基地指揮官張明德說，這些日子來的搜救行動，基於民間宗教信仰，也不免俗到附近廟宇參拜，今天順利找到人，總算給家屬一個交代，「感謝所有參與和熱心協助的人。」

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