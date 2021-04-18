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F-5E飛官潘穎諄失聯27天尋獲　空軍：深刻檢討失事原因

▲飛官潘穎諄常在臉書上分享生活。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲潘穎諄。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者黃巈禾／台北報導

空軍2架F-5E戰鬥機3月22日發生擦撞墜毀，造成飛官羅尚樺殉職，而另名飛官潘穎諄失聯27天。今（18日）上午7時許，有民眾在屏東滿州南仁漁港岸邊礁岩縫中發現一具遺體。對此，空軍稍早證實就是潘穎諄，並強調會深刻檢討失事原因。

台東空軍志航基地4架F-5E戰機3月22日起飛進行訓練，不料其中2架在屏東旭海發生擦撞，雙雙墜海；軍方第一時間發現異狀時，即啟動搜救行動，並率先尋獲26歲的中尉飛官羅尚樺，但當時已無生命徵象，經送醫搶救後仍宣告不治死亡；而另名較為資深的28歲上尉飛官潘穎諄則下落不明。

軍方全力搜救潘穎諄，搜救兵力至上周空中兵力近150架次、海上兵力近200艘次、水下作業兵力近200員及陸上兵力6000多人，而軍方搜救鎖定南仁漁港周邊，但當地礁岩盤和岩縫相當多，直至今日上午傳來消息，潘穎諄遺體在屏東南仁與港岸邊被尋獲，屍身卡在一處礁岩縫中，軍方獲報後立即趕往現場並協助遺體脫困，隨後送往台東。

空軍司令部18日證實，「0322專案」潘穎諄烈士忠骸已由「搜救前進指揮所」派遣之兩棲偵搜大隊，於上午7時2分時在九鵬南仁漁港岸邊尋獲，感謝這段時間所有投入搜救同仁，不眠不休的辛勞與努力。

空軍司令部進一步表示，對於這次事件造成兩位優秀飛行員殉職，本部深表遺憾與不捨，後續將配合地檢署辦理相驗，並協助家屬辦理治喪事宜。

空軍司令部強調，已深刻檢討相關失事原因，重新檢視各項機務整備，嚴格要求所屬落實各項戰備整備訓練與風險管理，以杜絕類案再生。

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