快訊／F-5E飛官潘穎諄失聯27天！　屏東南仁漁港尋獲遺體

▲F-5E戰機失事後，飛官潘穎諄至今仍然失聯。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者莊智勝／屏東報導

空軍2架F-5E戰鬥機3月22日發生擦撞墜毀，導致飛官羅尚樺當場殉職，而另名飛官潘穎諄則是下落不明，失聯至今已27天。最新消息指出，今（18日）上午7時許，有民眾在屏東滿州南仁漁港岸邊礁岩縫中發現一具遺體，疑似就是失蹤多日的潘穎諄，目前軍方已趕往現場，死者身分正在確認中。

台東空軍志航基地4架F-5E戰機3月22日起飛進行訓練，不料其中2架卻在屏東旭海發生擦撞，雙雙墜海；軍方第一時間發現異狀時，即已啟動搜救行動，並於率先尋獲26歲的中尉飛官羅尚樺，但當時他已無生命徵象，經送醫搶救後仍宣告不治死亡；而另名較為資深的28歲上尉飛官潘穎諄則下落不明，儘管軍方與民間搜救團體投入大量搜救人力、涵蓋陸海空不間斷搜索，但仍未見潘穎諄身影。

日前殉職飛官羅尚樺舉行公祭時，潘穎諄妻子也在親友群組寫下「他在外面流浪太可憐了」、「只希望活要見人、死要見屍！」當時軍方還承諾，不會放棄搜救、不放棄任何希望，全力持續搜索潘穎諄下落。

在失蹤第27天，今早7時許終於傳來消息，潘穎諄遺體在屏東南仁與港岸邊被尋獲，屍身卡在一處礁岩縫中，軍方獲報後立即趕往現場協助遺體脫困，隨後已送往台東，目前死者身分正在進一步確認中。

▲空軍飛官潘穎諄。（圖／翻攝臉書）