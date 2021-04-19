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太魯閣出軌地今通車！林佳龍搭首班車　卸任前最後任務「盼平安」

太魯閣號出軌今通車，林佳龍。（圖／東森新聞）

▲林佳龍搭乘首班車通過太魯閣號出軌地點。（圖／東森新聞，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵太魯閣號出軌意外造成49人死亡，毀損軌道經過搶修，終於在19日凌晨通車。交通部長林佳龍一早5時27分搭上首班車4102次區間車，從宜蘭出發，預計7時08分抵達花蓮站。

林佳龍搭乘的首班車將在清晨6時36分行經出軌事發地點，花蓮清水隧道。由於事故之後軌道毀損嚴重，一度只能以單線行駛營運，修復作業近期陸續完工，並在19日凌晨通車，林佳龍提到，清水隧道已經完成包括安全檢測在內等修復工作，希望大家心安、行車平安。

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此外，由於18日晚間發生地震，林佳龍坦言，交通部的同仁為了確保通車順利，都忙到三更半夜，也都有回報是否有毀損、巡檢。

太魯閣號出軌今通車，林佳龍。（圖／東森新聞）

▲林佳龍搭車視察，確保通車順利。

根據台鐵局官網時刻表顯示，4102次區間車19日於清晨5時27分自宜蘭出發，6時36分抵達和仁站、6時44分抵達崇德站，除了交通部長林佳龍之外，台鐵代理局長祁文中也會一同搭乘首班車。

台鐵局表示，已由台灣世曦公司及土木技師公會進行隧道結構安全檢測，並於4月15日完成檢測報告，並提出具體建議，在確保隧道結構安全後才會通車；另外，也會在通車前完成隧道結構補強作業、設置工區管制大門及監視器建置、安全防護圍籬、工區淨空、清理垃圾及異物整理、通車前檢查及安排現場監看等相關工作。

▼太魯閣號在花蓮清水隧道出軌，造成49人死亡的重大事故。（圖／記者蕭可正攝）

▲▼台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝，下同）

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