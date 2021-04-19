太魯閣出軌地今通車！林佳龍搭首班車　卸任前最後任務「盼平安」

▲林佳龍搭乘首班車通過太魯閣號出軌地點。（圖／東森新聞，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵太魯閣號出軌意外造成49人死亡，毀損軌道經過搶修，終於在19日凌晨通車。交通部長林佳龍一早5時27分搭上首班車4102次區間車，從宜蘭出發，預計7時08分抵達花蓮站。

林佳龍搭乘的首班車將在清晨6時36分行經出軌事發地點，花蓮清水隧道。由於事故之後軌道毀損嚴重，一度只能以單線行駛營運，修復作業近期陸續完工，並在19日凌晨通車，林佳龍提到，清水隧道已經完成包括安全檢測在內等修復工作，希望大家心安、行車平安。

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此外，由於18日晚間發生地震，林佳龍坦言，交通部的同仁為了確保通車順利，都忙到三更半夜，也都有回報是否有毀損、巡檢。

▲林佳龍搭車視察，確保通車順利。

根據台鐵局官網時刻表顯示，4102次區間車19日於清晨5時27分自宜蘭出發，6時36分抵達和仁站、6時44分抵達崇德站，除了交通部長林佳龍之外，台鐵代理局長祁文中也會一同搭乘首班車。

台鐵局表示，已由台灣世曦公司及土木技師公會進行隧道結構安全檢測，並於4月15日完成檢測報告，並提出具體建議，在確保隧道結構安全後才會通車；另外，也會在通車前完成隧道結構補強作業、設置工區管制大門及監視器建置、安全防護圍籬、工區淨空、清理垃圾及異物整理、通車前檢查及安排現場監看等相關工作。

▼太魯閣號在花蓮清水隧道出軌，造成49人死亡的重大事故。（圖／記者蕭可正攝）