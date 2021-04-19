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高雄市總算下雨了！山區累計雨量出爐　南水局曝最新水情

記者洪靖宜／高雄報導

久旱未雨，高雄於18日晚間降雨主要出現在山區，桃源區降雨累計24小時雨量20.5毫米，茂林區約13.5毫米，但高屏溪攔河堰集水區18日降雨3.8毫米，19日至上午7時降雨0.5毫米，南水局副局長鄒漢貴表示，此次降雨對水情助益不大。

▲高屏溪攔河堰 。（資料圖／水利局提供）
▲高屏溪攔河堰 。（資料圖／水利局提供）

針對高雄水情危機，高雄市府宣布從17日開始，包括洗車場還有公私立的游泳池，將停止供水，希望到六、七月前能先維持橙燈，並積極開源節流。

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根據市府水利局水情統計，18日高雄市降雨主要落在山區，桃源區降雨累計24小時雨量20.5毫米，南水局副局長鄒漢貴指出，高屏溪攔河堰集水區18日降雨3.8毫米，19日從0時至11時，降雨0.5毫米，合計僅4.3毫米，因此對攔河堰的集水助益不大，降雨主要都被土壤及表面吸收。

在開源部分，水利局現勘高屏溪大樹舊曹公圳引水口，進行整地並緊急調度佈設10台移動式抽水機，每日已可取3萬噸地面水送澄清湖，大口徑鑿井設備於18日已進場施作，預計每周可新鑿8口井，至5月底前在高屏溪沿岸、高雄給水站、竹寮抽水站、九曲工作站等地可完成30口大口徑新井，增供每日9萬噸水量，水源共計每日12萬噸，藉可由水公司大樹抽水系統直送澄清湖。

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