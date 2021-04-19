太魯閣號出軌清水隧道今晨通車　林佳龍搭首班車通過事故現場

記者賴文萱／台北報導

台鐵局408次太魯閣號於和仁崇德間東正線發生49死、超過200傷的重大事故，災後至今，台鐵派員日夜輪班，積極在事故現場以搶救、搶修、搶通。今（19）日清晨該路段正式恢復通車，初期2個月將以時速40公里慢行，交通部長林佳龍也親自搭乘這班列車通過事故現場，完成任內最後工作。





▲太魯閣號事故清水隧道恢復通車。（圖／台鐵提供）

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太魯閣號出軌事故現場9日完成修復軌道、電力及號誌設施，經聯合安全檢查及試運轉，確認試運轉測試結果，路線穏定度達安全營運目標，兩站間軌道、電力及號誌設施均已作用正常。受到撞擊的清水隧道，並由台灣世曦公司及台灣省土木技師公會於15日完成隧道結構安全檢測報告，提出具體建議，在確保隧道結構安全後才會通車。

台鐵表示，已車前已完成隧道結構補強作業、設置工區管制大門及監視器、建置安全防護圍籬、工區淨空、清理垃圾及異物整理、通車前檢查及安排現場監看等相關工作，並於16日完成通車前試運轉。

▲太魯閣號事故清水隧道恢復通車。（圖／台鐵提供）

為確保路線安全防護設施及措施完善，交通部於17日會同行政院公共工程委員會及勞動部召開「台鐵清水隧道通車前安全檢查完成確認會勘」，有關工程會等相關單位要求鋼軌樁間再增加橫向連結強化強度等9項須於通車前立即改善事項，台鐵局18日已完成強化改善，經送請交通部審視確認後，轉送工程會及勞動部確認改善完成，同意於今日首班車恢復東正線通車。

交通部規劃台鐵清水路段於4月19日恢復通車，初期2個月將先以時速40公里慢行，首班車為凌晨5時27分從宜蘭發出的區間車4102次，7時08分抵達花蓮，交通部長林佳龍及交通部次長祁文中也親自搭乘此班列車通過事故現場。

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