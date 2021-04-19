嬤跑外送「2歲孫玩油門」撞攤販　老闆霸氣免賠：妳也是在幫我

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嬤載孫外送！「2歲童玩油門」機車撞攤販　老闆霸氣免賠：你也是在幫我

▲▼嬤帶孫外送！孫誤催機車油門撞商家　業者霸氣免賠：你也是再幫我。（圖／東森新聞）

▲嬤帶孫外送，孫誤催機車油門撞商家，業者霸氣免賠：「妳也是在幫我。」（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市一名婦人日前載孫子出門跑外送賺錢，她在店家拿取餐點，回到機車準備離開時，孫子卻意外誤觸油門，導致機車衝向攤販，造成店家的桌椅、餐具及調味料損失，所幸沒有人員受傷，她也趕緊道歉並主動要賠償。對此，業者認為損失不大，加上外送員也是幫他們服務，決定免除婦人賠償。

事件發生在18日上午10時許，婦人因為兒女都外出工作，家裡沒有其他人可以幫忙照顧孫子，她乾脆就帶著孫子一起出門跑外送，過程中到了這一間小吃攤取餐，為了趕時間她就把機車騎上人行道，未熄火放下側柱暫停，接著走向肉羹店取餐。

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影片中可以看見，婦人拿走放在桌上的熱食後，走回機車準備放進保溫袋，不料下一秒站在前踏墊的孫子誤觸油門，導致機車突然加速並撞進小吃攤，把桌子、椅子及桌上的餐具、調味料全部撞翻，她好不容易才把車停下，趕緊檢查孫子是否有受傷，而孩子看起來相當驚恐，站在原地動都不敢動。

▲▼嬤帶孫外送！孫誤催機車油門撞商家　業者霸氣免賠：你也是再幫我。（圖／東森新聞）

▲婦人把機車臨停在人行道上。（圖／東森新聞）

事後婦人趕緊向老闆道歉、幫忙整理桌椅及餐具，更主動留下聯絡方式想要賠償。對此，業者認為損失不大，加上外送員也是幫他們服務，決定不收婦人賠償，更替對方重作一份餐點，「桌椅部分當然有損害，但那一點點沒有什麼關係啦，（跑外送）也是幫我們做服務啦，我們大家都互相啦」。

所幸這一次意外老闆霸氣不追究，也沒有造成任何人員受傷，只是騎機車載孩子出門，千萬要注意孩子的一舉一動，下車也務必關閉引擎，否則發生意外就後悔莫及。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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