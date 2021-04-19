太魯閣號出軌「站票旅客幾乎全倒」　台鐵：若與死亡有關可能停賣

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵太魯閣號出軌事故造成49人死亡，生還乘客目擊「站票旅客幾乎全倒」，掀起各界對於傾斜式列車是否販售站票的討論。對此，台鐵表示後續會持續比對，若與死亡確實有直接關聯，不排除會研議減少或取消站票。

▲車廂嚴重變形。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

成大交通管理科學系教授鄭永祥認為，站票旅客通常都會站在車廂中間的連結處，因為車廂內的走道狹窄，通常大家不會選擇站在座位旁邊，但車廂連結處結構性較弱，發生碰撞時容易受到擠壓，進而造成傷亡。

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而對於列車是否應該開放站票，事故發生之後，便激起網友正反意見熱議。據了解，有生還乘客聲稱，事發當下看到站票旅客幾乎全倒，不過，根據相關單位比對，在49名罹難者中，目前已知有5人是有座位的、4人為站票。

▲搜救人員形容，一名擁有20多年經驗的搜救隊員形容，第一次看到撞得這麼慘，車體根本已成破銅爛鐵。

台鐵表示，對於站票與事故死亡是否有一定的關聯性，現在的樣本數還太小，後續會再持續比對，希望能拼湊出全貌，假如最後證實兩者之間真的有直接關係，不排除會減少或取消站票。

此外，由於傾斜式列車普悠瑪號、太魯閣號起初並沒有開放販售站票，近年來考量到東部運能需求，台鐵才增加販賣站票，如果一下子就宣布取消，可能會導致東部運量不足，引發爭議，之後也會將這一點加入評估，討論是否需要調整政策。

▼車廂外部情況。（圖／記者黃國霖攝）