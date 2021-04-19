不止鬧捷運！短褲男搭台鐵「拿包佔位、躺座椅」　脫口罩開嗆

記者施怡妏／綜合報導

本站稍早報導《短褲男捷運「1人占3位」被唸！ 暴怒拉扯飆國罵六字經：廢物老人》，沒想到又有網友爆料，在同一天晚上，短褲男搭乘台鐵區間車，也用寵物籃還有包包佔位子，車長出面處理後，他依然蹲在地上，「我剛開完刀，身體不舒服，每天都送急診」，並拿手機出來拍照，最後警察上車將男子帶走。

▲車長出面處理，短褲男依然故我。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

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網友在臉書「爆廢1公社」發文，19日搭乘台鐵區間車時，遇到一名男乘客用物品佔位，還用躺的姿勢乘坐，幾乎佔滿整個走道，「車上一堆人沒有位置可以坐，心裡想怎麼會有人可以完全不顧別人權益」，於是請車長來處理。車長出面後，短褲男依然面不改色，蹲坐在地上嗆「我剛開完刀身體不舒服，我每天都送急診，聽得懂人話嗎？」還拿出手機拍照錄影。

▲最後警察出現，將短褲男帶下車。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

原PO在一旁看不下去，也拿出手機拍照，並跟短褲男對嗆，「說什麼要找國安局，我直接回嗆我還神盾局勒，他甚至還把口罩拿下來！幾乎已經到我快可以攻擊他的距離了」。直到警察出現，將短褲男帶下車，才結束這場口角爭執。原PO下車後，發現短褲男竟大喇喇直接平躺在火車的木頭座椅上，呈現一個「大字型」，仿佛當作自己家一樣，絲毫不在意旁人的眼光。

該名短褲男於18日搭乘台北捷運板南線，疑似用物占用3個座位，引發長者不滿，發生肢體糾紛事件，結果短褲男暴怒與長者發生拉扯衝突，期間不斷隔著保全與其他乘客叫囂，還怒吼「一群垃圾」、「廢物老人」、「我有精神病，殺人沒有罪」。當時至少兩名捷運保全和一名捷運人員已經介入糾紛，捷運到站後，捷運人員將短褲男請下車。

▼短褲男失控在車廂內和其他乘客對嗆，還發生肢體衝突。（圖／翻攝自「爆料公社」）