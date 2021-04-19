丁怡銘回鍋！爭議始末一次看　陳玉珍早預言「一定有下個工作」

▲ 丁怡銘。（資料照／記者劉昌松攝）

記者蕭羽耘／整理報導

去年11月因「牛肉麵事件」請辭的行政院前發言人丁怡銘下台不滿4個月，行政院長蘇貞昌在3月1日聘任其為政院機要顧問，協助政策研究與溝通事宜，比照13職等簡任官、月薪12萬元。丁怡銘這次回鍋引發討論，《ETtoday 新聞雲》今天針對「牛肉麵事件」整理回顧始末。

誤稱「皇家傳承」使用萊牛 丁怡銘遭業者打臉

蔡英文政府宣布放寬含萊克多巴胺美豬進口標準前夕，台北市長柯文哲在去年11月12日親自到行政院，呼籲中央做到「源頭管理、明白標示」並提出4點建議。

針對柯文哲主張萊豬要清楚標示，時任行政院發言人丁怡銘在行政院院會後記者會上表明，台北市牛肉麵節冠軍「皇家傳承牛肉麵」使用的就是萊牛，更稱「如果萊克多巴胺有問題，我相信台北市也不會由副市長親自去頒獎」。不料，事後業者在臉書出示零檢出的證明闢謠。

丁怡銘親赴店家下單100碗 意外燒出統編事件

意外遭贓無辜店家，許多政治人物親身力挺皇家傳承。事後，丁怡銘道歉並向業者下訂100碗牛肉麵給行政院的同仁，共3萬9000元，並赴店家品嚐牛肉麵。

▲行政院長蘇貞昌去年陪同發言人丁怡銘前往皇家傳承牛肉麵致歉並品嚐牛肉麵。（資料照／記者林敬旻攝）



丁怡銘同步在臉書貼出訂單截圖。不料，被網友發現訂單上打有行政院的統一編號「03722403」，引發外界質疑報公款再度惹議。他解釋，行政院秘書出於習慣打統編，這筆錢是自己要出的，為了避免外界誤會也向店家重新下訂，並在臉書附上新的訂單。

儘管如此，牛肉麵事件仍無法平息，丁怡銘在輿論壓力下請辭，據去年11月15日發聲明指出，「近日引起的爭議，因為在野黨刻意政治操作，讓他身為發言人的角色與工作難以為團隊加分，更為避免對行政團隊的政務推動造成困擾，已向蘇貞昌請辭，並獲得蘇貞昌勉予同意，即日起辭去行政院發言人一職。」

遭檢舉散布假消息赴中正一說明 丁怡銘再捲「動用特權」風波

丁怡銘雖請辭獲准，但事後有8位民眾向警方檢舉丁怡銘散布假消息，北市中正一分局約談到案，丁怡銘當時赴警局說明，由刑事局人員製作筆錄，訊後從警局地下室離開。

▲中正一分局長陳明志疑穿帽T、戴口罩「扮替身」，搭自用車放煙霧彈讓丁怡銘脫身，事後澄清要去參加告別式 。（資料照／記者陳以昇翻攝）



不過，警方在車道口拉起紅龍，讓丁怡銘的車子快速駛離車道，迫使其他用路人只能走到馬路上，分局長陳明志疑似還出動座車掩護丁怡銘，挨批「動用特權」禮遇，再度引發風波。

陳玉珍預言「一定會有下個工作」 丁怡銘下台四個月後回鍋

早在丁怡銘牛肉麵風波前，爆發行政院發言人室幕僚製「網軍圖卡」爭議，在丁請辭後，行政院秘書長李孟諺同月16日赴立法院備詢。

針對牛肉麵風波，國民黨立委陳玉珍批評，丁怡銘召開行政院會後的記者會，圖卡都是事先準備好的，竟以打擊政敵的方式來澄清政策，她當場質問，這代表行政院的立場還是他個人的立場？並強調，要澄清訊息有很多方法，卻以打擊政黨的方式來澄清，抨擊「我們知道丁怡銘一定還會有下一個工作啦！這是民進黨一向的作風。」

▲陳玉珍。（圖／記者呂佳賢攝）



不出所料，丁怡銘下台四個月後，蘇貞昌在3月1日聘任丁怡銘為政院機要顧問，協助政策研究與溝通事宜。政院人士表示，丁怡銘於擔任發言人一職前，原專長即為政府政策研究，於中央到地方政府均有相關歷練，而蘇貞昌期待其回歸政策幕僚角色，繼續襄助各項政務推動。

丁怡銘回鍋，招來國民黨立委李貴敏批評，行政院顧問應由文官擔任，卻任用丁怡銘，破壞文官體制。對此，行政院澄清，按程序辦理，無所謂阻絶公務員升遷晉升管道的情形。