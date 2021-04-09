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協調金門返鄉…陳玉珍突「不停腹瀉」病倒了！　手臂扎針照曝光

▲▼陳玉珍協調金門航班，身心理不堪負荷病倒了。（圖／翻攝陳玉珍臉書）

▲陳玉珍協調金門航班，身心理不堪負荷病倒了。（合成圖／翻攝陳玉珍臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立院女戰神陳玉珍近期工作繁忙，又因協調往返金門航班與各單位不斷聯繫導致身體出狀況，開始不停的腹瀉，醫生也要求她必須住院10天休息，好好接受治療。

陳玉珍9日在臉書發文表示，已經住院三天了，應該是壓力太大造成身體不適，遠因應該是長期的不間斷工作，疲勞的積累，短期應該是前幾天飛機場的關場，滿滿大廳的人潮，心裡一直想著要讓鄕親順利返鄉。

於是，陳玉珍啓動B計劃，調來了高速的雲豹輪，拉了七台遊覽車下布袋港去搭船，沒想到有四部車因會太晚抵達，只好再把鄉親載回台中港等待當晚12點的船，這中間她不停和各個單位聯繫，無奈航港局就是不答應雲豹輪晚一點開，理由當然是非常冠冕堂皇的航行安全問題。

陳玉珍說，在和航港局溝通的那期間，幾十通的未接來電，的確造成心裡很大的壓力，因為那麼多鄕親就是必須在台中港多等7個小時，再多坐5個小時的船，她心中非常的無奈也很不願意，卻又無能為力去改變航港局副局長的想法，結果當天下午，就開始覺得不舒服，不停的腹瀉了。

之後又發生太魯閣事件，陳玉珍想到偏遠地區的民眾返鄉是如此的辛苦，心中就更氣憤難當。不過，陳玉珍說，「請大家容許我先喘口氣」，等她10天後回來，一定要把各個單位再找來好好的再集思廣益一下霧季時的返鄕疏運計劃，如果澎湖比較沒有霧季干擾，是否藉道飛澎湖再轉高速輪到金門，還有高速輪夜航的改善方案。

陳玉珍說，「我想我的身體真的是在跟我抗議了」，醫師要求她要住院十天，雙手手臂扎滿了針，夜半腹痛的醒來，還要至少一週的禁食禁水，也希望下週末可以順利出院。

▼陳玉珍魚醫院接受治療，手臂扎滿許多針。（圖／翻攝陳玉珍臉書）

▲▼陳玉珍協調金門航班，身心理不堪負荷病倒了。（圖／翻攝陳玉珍臉書）

▲▼陳玉珍協調金門航班，身心理不堪負荷病倒了。（圖／翻攝陳玉珍臉書）

▲▼陳玉珍協調金門航班，身心理不堪負荷病倒了。（圖／翻攝陳玉珍臉書）

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