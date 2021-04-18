台南6煞當街砍人！開3車從市區追到仁德　2嫌落網辯：去助陣的

▲台南市在仁德區虎山橋往文華路方向，17日傍晚傳出有10多人發生打架糾紛，歸仁分局發現現場有2名男子被砍傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市在仁德區虎山橋往文華路方向，4月17日傍晚5時33分許，傳出有當街攔人砍殺案，有2名被害人被砍傷送醫急救，歸仁分局警方查出共有6名涉案人犯案，警方漏夜將其中2名犯嫌追緝到案，初步查出係因債糾紛所引起，涉案人係熟識之人，目前警方正全力追緝在逃主嫌到案中。

台南市在仁德區虎山橋往文華路方向，4月17日傍晚5時33分許，傳出有10多人發生打架糾紛，歸仁分局立即調派線上巡邏警力等7網班共計14人及偵查隊陸續到達，現場有2名傷者。

台南市消防局下午5時36分許，接獲員警轉報台南市仁德區虎山十鼓文化村往生產路的橋下有二人被砍傷，要2部救護車送醫，即派遣文賢及崇善消防分隊救護車前往，警方隨後更正地點為仁德區虎山橋往文華路方向。文賢消防分隊到場載送40歲劉姓男子（頭部4*5公分刀傷，意識清醒）送台南市立醫院，崇善消防分隊載送38歲林姓男子（頭手腳多處刀傷，意識清醒）送成大醫院急救，2人尚無生命危險。

歸仁分局長洪頂力表示，犯嫌與傷者雙方應係熟識，犯嫌疑因與傷者有財物糾紛，開3部汽車，自台南市東區跟追至案發現場發生打架糾紛，進而持刀砍殺被害人2人受傷，經調閱監視器以車追人，漏夜追緝劉姓、周姓2名犯嫌到案，惟該名犯嫌是受主嫌所邀前往助陣，目前全力追緝主嫌等4人到案釐清相關案件中。

▲台南市在仁德區虎山橋17日傳出10多人打架糾紛，歸仁分局發現現場有2名男子被砍傷，目前緝獲2名犯嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）