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來自日本加賀的一封信　肯定黃偉哲行銷台南鳳梨的用心

▲日本加賀市宮元陸市長，特別來信感謝黃市長日前寄送的各項台南鳳梨加工品，更大讚台南鳳梨加工品種類豐富。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲日本加賀市宮元陸市長，特別來信感謝黃市長日前寄送的各項台南鳳梨加工品，更大讚台南鳳梨加工品種類豐富。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南是台灣第2大鳳梨產區，在黃偉哲市長領軍下，積極提升鳳梨鮮果與加工品的優質形象，盼帶動對日外銷市場穩定發展，黃偉哲的用心，也獲得日本友誼市的肯定，加賀市宮元陸市長特別來信感謝黃市長日前寄送的各項台南鳳梨加工品，更大讚台南鳳梨加工品種類豐富。

▲日本加賀市宮元陸市長，特別來信感謝黃市長日前寄送的各項台南鳳梨加工品，更大讚台南鳳梨加工品種類豐富。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，宮元陸市長同時也提到，加賀市在聽聞中國停止進口台灣鳳梨後，在3月初就主動採購台灣鳳梨以示支持，此舉顯示出黃偉哲市長深耕城市外交的成果，當台灣遇到困難時，台南的友誼市也義不容辭相挺。

▲日本加賀市宮元陸市長，特別來信感謝黃市長日前寄送的各項台南鳳梨加工品，更大讚台南鳳梨加工品種類豐富。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，優質的台南鳳梨，不只鮮果好吃，更能透過加工方式，延長鳳梨賞味期限，更封存了香氣跟滋味，繼前陣子美國國務卿龐培歐大啖台南生產的鳳梨乾後，很高興日本朋友也表達喜歡我們的鳳梨加工品，希望透過他們的宣傳，讓更多日本人認識台南鳳梨的多元吃法。

▲日本加賀市宮元陸市長，特別來信感謝黃市長日前寄送的各項台南鳳梨加工品，更大讚台南鳳梨加工品種類豐富。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長進一步說，日本加賀市一直是台南、台灣堅定的好朋友，去年日本疫情緊急時，台南捐贈防疫物資給加賀市應援，當台灣鳳梨外銷面臨危機時，加賀市也馬上響應為台灣加油，呼籲市民支持台灣這個美好且充滿愛心的國家，這份心意，相信台灣人、台南人都會感謝且銘記在心。

在自從中國宣布停止進口台灣鳳梨後，日本掀起了一股「吃鳳梨、挺台灣」的熱潮，黃偉哲市長抓緊時機，準備了鳳梨乾、鳳梨麵、鳳梨果汁等多種鳳梨加工品送給日本友人，最近陸續收到包括加賀市長、山形市長、仙台市長、青森知事、水上町長、泉大津市長、一青妙小姐等人的熱烈回應，集合眾人之力，一起助攻台南鳳梨打入日本市場。

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