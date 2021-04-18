大甲媽祖繞境隊伍多長？ 內行曝：隊首走到隊尾要花一天！

▲大甲媽祖新港人潮。（圖／嘉義縣政府提供）



實習記者周依儒／綜合報導

長達9天8夜的大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，吸引許多信徒跟隨，形成壯闊景象，也讓不少文史團體沿途記錄。臉書粉專《大甲媽祖教師研習團》就表示，大甲媽祖繞境的人潮隊伍，從隊伍前第一人走到最後一人，至少要花上一天以上的時間，人潮十分壯觀。

《大甲媽祖教師研習團》指出，其實大甲媽祖進香的路線大致固定，因此不難、很好走，但同時卻也很難走，「因為怎麼走？走多久？走多遠？都是自己對媽祖的承諾，也是自己與自己的對話。」

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▲媽祖繞境總會吸引大批民眾參與，圖為苗栗白沙屯媽祖繞境。（圖／記者蔡佩旻攝）



《大甲媽祖教師研習團》透露，由於步行的信徒有其規律和做法，早期進香日程為8天時，多數信徒都會在第7天時先走回大甲，隔天再出門迎接大甲媽祖回鑾，但近年增加為9天，不少信徒還是會保持先前的模式，在第7天先回去，將媽祖神轎抵達台中的去程距離，從原本的24小時拉長到48小時以上。

《大甲媽祖教師研習團》也表示，由於步行信徒的節奏不一，因此沿途的商家、民眾都會特別提早準備，一提早就是24小時以上，不眠不休的服務，十分感謝。