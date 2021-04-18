F-5老舊戰機20年9失事「折損11飛官」　2024年可望全數汰除　

▲彩繪虎斑F-5戰機。（資料照／ETtoday資料照）



記者蕭羽耘／整理報導

空軍2架F-5E戰鬥機3月22日發生擦撞後墜機，失聯長達27天的空軍飛官潘穎諄，遺體今天在屏東南仁漁港岸邊礁岩縫隙中遭發現，軍方在確認身分無誤後，稍早已經通知家屬並於9時35分運抵台東。

事實上，去年10月底F-5E才折損1名飛官，當時朱冠甍上尉的母親出面痛哭，透露兒子曾說「F-5E早晚會出事」，希望兒子是最後一個犧牲的人，並批評服役超過40年的F-5戰機仍持續值勤。

未料，不到5個月，2架F-5E於擦撞墜海，造成２人殉職。回顧過去F-5飛安意外，20年內9次失事，折損11位飛官。

F-5E／F是我國第一種自行組裝生產的噴射戰鬥機，由當年航發中心（現在的漢翔）與美國諾斯洛普公司（Northrop）合作，第1架於1974年出廠，命名為「中正號」。國軍F-5E/F機隊一度超過300架，曾是全球最大用戶。

國防部決定，漢翔勇鷹高教機2021年底交2架機，直接由台東志航基地接收，預計在2024年接收33架「勇鷹」高教機後，滿足飛行訓練後，即可在同年將F-5型機汰除。

《ETtoday新聞雲》整理歷年來F-5戰機發生的意外：

2021年3月22日

4架F-5戰機（2號、4號機是單座機，1號、3號為雙座機）22日自台東志航空軍基地下午2時30分起飛後，前往屏東佳冬靶場執行基本對地炸射訓練。下午3時7分返回志航基地過程中，2號機和4號機（F-5E）飛在最外側，在高度1萬4000英呎高空，受命交換隊形調整的時候，1號機和3號機看到空中有碎片，而且有一具彈射座椅從飛機裡彈射出來，研判2號機和4號機疑似在空中擦撞。

空軍參謀長黃志偉表示，在2號機和4號機發生疑似擦撞前，無線電中並未出現包括機械故障在內等呼叫聲。最後2號機和4號機雷達光點於屏東外海1.4浬消失，造成中尉飛官羅尚樺、上尉飛官潘穎諄殉職。

2020年10月29日

F-5E單座戰機在台東執行任務，起飛不到2分鐘，墜落志航基地北方海域，飛員朱冠甍上尉跳傘逃生，仍不幸殉職。



2011年9月14日

編號5401的F-5F和編號5506的RF-5E單座機，在宜蘭撞山墜毀，造成飛官常建國中校、王鴻祥少校、蕭文民上尉等3人殉職。



2009年7月15日

編號5410的F-5F戰機，在澎湖石礁靶場執行空對地炸射訓練失事，飛官黃挺瑜中尉和張良元中校殉職。



2007年5月11日

編號5371的F-5F戰機參加漢光23號演習，4架戰鬥機在低空射擊時，疑似失速直接墜毀，飛官魏子淵少校和詹嘉鈞上尉殉職。新加坡國防部指出，戰機墜毀造成地面上的新加坡軍人2死9傷。這起意外事件造成台灣和新加坡人員4死9傷。



2006年8月28日

編號5384的F-5F雙座戰機進行例行飛行訓練後，返回台東志航基地時以機腹著陸方式迫降，人機平安。



2006年6月17日

編號5381的F-5F雙人座戰鬥機，在嘉義基地進行轉場訓練時墜毀，前座的飛官周傑偉中校殉職，他飛行時數長達3000小時，是資深飛行官；後座的飛官夏文裕中尉受傷。

2005年1月27日

編號5379的F-5F雙人座戰機，在台東志航基地起飛前，偏離跑道油箱爆炸，右翼斷裂，2名員飛官及時逃生。

2001年

編號5356的F-5F戰機在台東外海失聯，飛官李致民少校、飛官康宏州上尉失蹤。其中李致民曾擔任假想敵中隊作戰官，更是雜誌「勝利之光」封面人物，是非常優秀的飛官。