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潘穎諄死亡時間較久…檢相驗「無法確定死因」：將儘速解剖釐清

▲▼空軍飛官潘穎諄於屏東南仁漁港尋獲遺體。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼空軍飛官潘穎諄於屏東南仁漁港尋獲遺體。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者楊漢聲、戴若涵／台東報導

空軍2架F-5E戰鬥機3月22日發生擦撞後墜機，導致機上飛官羅尚樺殉職、潘穎諄失蹤，經連日搜尋過後，潘穎諄的遺體終於在失蹤第27天於屏東滿州南仁漁港被尋獲。台東地檢署檢察官18日中午會同法醫進行相驗，但因潘穎諄死亡時間較久，目前仍無法確定死因。

台東地檢署18日上午10時30分接獲台東縣憲兵隊通報，檢察長陳松吉立即指派邱亦麟率同書記官、法醫前往台東市立殯儀館相驗，於同日中午12時許完成相驗程序。由於潘穎諄死亡時間較久，目前無法確定死因，檢方將儘速安排解剖釐清確切死因。台東地檢署將持續深入調查，以釐清事發之原因。

▲▼空軍飛官潘穎諄於屏東南仁漁港尋獲遺體。（圖／記者吳奕靖翻攝）

回顧整起事發經過，台東空軍志航基地4架F-5E戰機3月22日起飛進行訓練，不料其中2架卻在屏東旭海發生擦撞，雙雙墜海；軍方第一時間發現異狀時，即已啟動搜救行動，並於率先尋獲26歲的中尉飛官羅尚樺，但當時他已無生命徵象，經送醫搶救後仍宣告不治死亡；而另名較為資深的28歲上尉飛官潘穎諄則下落不明，儘管軍方與民間搜救團體投入大量搜救人力、涵蓋陸海空不間斷搜索，但仍未見潘穎諄身影。

日前殉職飛官羅尚樺舉行公祭時，潘穎諄妻子也在親友群組寫下「他在外面流浪太可憐了」、「只希望活要見人、死要見屍！」當時軍方還承諾，不會放棄搜救、不放棄任何希望，全力持續搜索潘穎諄下落。終於在失蹤第27天，18日上午7時許傳來消息，潘穎諄遺體在屏東南仁與港岸邊被尋獲，屍身卡在一處礁岩縫中，軍方獲報後立即趕往現場協助遺體脫困，並送往台東。

▲▼ F-5E飛官潘穎諄遺體終於被尋獲了，哥哥嘆「有回家就好」。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲ F-5E飛官潘穎諄遺體終於被尋獲了，哥哥嘆「有回家就好」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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