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社會 社會焦點 保障人權

飛官失蹤27天終於找到了！潘穎諄哥嘆「有回家就好」：好好送他一程

記者楊漢聲、戴若涵／台東報導

空軍2架F-5E戰鬥機3月22日發生擦撞後墜機，導致機上飛官羅尚樺殉職、潘穎諄失蹤，經27天的搜尋過後，潘穎諄的遺體終於在屏東滿州南仁漁港被尋獲。台東市公所殯葬所已準備仁廳供停靈，志航人員也已進駐，相關單位目前正將潘的遺體運回台東。

▲▼ F-5E飛官潘穎諄遺體終於被尋獲了，哥哥嘆「有回家就好」。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲▼ F-5E飛官潘穎諄遺體終於被尋獲了，哥哥嘆「有回家就好」。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

潘穎諄的哥哥接獲消息後表示，「大家辛苦了，能找到就好，後面好好幫潘穎諄送他一程，有回家就好了」，透露該具遺體身上都有潘穎諄的東西，身分無誤。

▲▼ F-5E飛官潘穎諄遺體終於被尋獲了，哥哥嘆「有回家就好」。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

台東空軍志航基地4架F-5E戰機3月22日起飛進行訓練，不料其中2架卻在屏東旭海發生擦撞，雙雙墜海；軍方第一時間發現異狀時，即已啟動搜救行動，並於率先尋獲26歲的中尉飛官羅尚樺，但當時他已無生命徵象，經送醫搶救後仍宣告不治死亡；而另名較為資深的28歲上尉飛官潘穎諄則下落不明，儘管軍方與民間搜救團體投入大量搜救人力、涵蓋陸海空不間斷搜索，但仍未見潘穎諄身影。

日前殉職飛官羅尚樺舉行公祭時，潘穎諄妻子也在親友群組寫下「他在外面流浪太可憐了」、「只希望活要見人、死要見屍！」當時軍方還承諾，不會放棄搜救、不放棄任何希望，全力持續搜索潘穎諄下落。終於在失蹤第27天，18日上午7時許傳來消息，潘穎諄遺體在屏東南仁與港岸邊被尋獲，屍身卡在一處礁岩縫中，軍方獲報後立即趕往現場協助遺體脫困，隨後已送往台東，目前家屬已經接獲通知，正在等待中。

ET快訊
飛官潘穎諄失蹤27天終於找到了！哥嘆「有回家就好」
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