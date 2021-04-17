　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美28歲女排球星中彈亡　槍手是老公！他關家中自盡獨留1孩

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國28歲前密西根大學女排明星球員莫莉利拉德（Molly Lillard）11日在家中被丈夫槍殺，而她的36歲老公羅伊斯戴爾（Royce Dale）事後把自己關在家中自盡，獨留8個月大的孩子。目前已知孩子沒有受傷，轉由家人照顧。

綜合美媒亞利桑納共和報、NBC等報導，莫莉利拉德父親圖恩（Al Toon）是知名美式足球接球員，入選紐約噴射機隊（New York Jets），曾三度參加超級盃，職涯成績輝煌。出生在運動世家的她長大後也進入體壇，成為優異出色排球好手，在威斯康辛高中及密西根大學都有好表現。

莫莉利拉德2年前與羅伊斯戴爾結婚，2人育有一個孩子，卻沒想到本月發生悲劇。時間拉回11日傍晚，莫莉利拉德被人在家門口發現身受槍傷，儘管送醫搶救仍傷重不治；依據警方說法，開槍的人就是她的枕邊人羅伊斯戴爾，而他在案發後把自己關在家中，與外界斷絕聯繫，在員警當晚10時45分進入屋內時，他已開槍自盡。

警方表示，案發現場所有跡象均顯示為謀殺後自殺，且在事發當下，8個月大孩子就在家中，但沒有受傷，現已轉由家人照顧。

莫莉利拉德高中排球隊友勞拉威爾金森（Laura Wilkinson）坦言，莫莉利拉德對球場內外的一切都充滿令人難以置信的熱情，按照節奏走自己的路，是個意志堅定且能夠鼓舞人心的人。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
 

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

超夢幻「粉紅系淡香水」任選1款999元

ET快訊
洗澡摸乳房腫塊！25歲女模衝醫院「超音波良性」　竟確診難纏癌
胡宇威《全明星》當隊長下禁愛令　怒飆重話：專心比賽
為了贏758元！他打賭「連吞50顆雞蛋」　吃到第42顆倒地送
快訊／台南2人當街遭10多人砍殺　送醫搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓也排放核廢水！記者怒批「沒資格講日本」：文政府只敢打嘴砲

美28歲女排球星中彈亡　槍手是老公！他關家中自盡獨留1孩

每天狂灌能量飲！21歲男心悸暴瘦　入院一查竟是「心臟衰竭」險死

為了贏758元！他打賭「連吞50顆雞蛋」　吃到第42顆倒地送命

35歲女「神經纖維瘤」病逝！家屬怒控社福機構：霸佔8億韓元捐款

小王淋油「怒燒人妻」來不及跑　慘成人形火球淪焦屍！驚悚片曝光

日本新冠疫情又升溫！大阪連5天病例破千　東京累計確診逼近13萬

64年首見！阿拉斯加冰川移動加速100倍　每天前進27公尺

拜登菅義偉組「抗中陣線」！　美日聯合聲明重點一次看

菲利普親王欽定靈車曝光！親自設計籌備18年　1細節藏「軍人情懷」

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

洗菜尷尬回應采子.何孟遠曖昧情　陳漢典救場「不排斥跟隊員戀愛」：都有Fu

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

白沙屯媽鑾轎抵北港朝天宮！　進「三進三退禮」萬人夾道歡迎

未成年無照騎車快車道鬼切右轉 騎士遭撞滾3圈！網怒：看了好痛

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

南韓也排放核廢水！記者怒批「沒資格講日本」：文政府只敢打嘴砲

美28歲女排球星中彈亡　槍手是老公！他關家中自盡獨留1孩

每天狂灌能量飲！21歲男心悸暴瘦　入院一查竟是「心臟衰竭」險死

為了贏758元！他打賭「連吞50顆雞蛋」　吃到第42顆倒地送命

35歲女「神經纖維瘤」病逝！家屬怒控社福機構：霸佔8億韓元捐款

小王淋油「怒燒人妻」來不及跑　慘成人形火球淪焦屍！驚悚片曝光

日本新冠疫情又升溫！大阪連5天病例破千　東京累計確診逼近13萬

64年首見！阿拉斯加冰川移動加速100倍　每天前進27公尺

拜登菅義偉組「抗中陣線」！　美日聯合聲明重點一次看

菲利普親王欽定靈車曝光！親自設計籌備18年　1細節藏「軍人情懷」

男神帥氣現身…繞車伸手拿粉絲信！　打開一看「餐廳菜單」網傻了

九太持續SBL高雄熱潮！　5024球迷進場擊退衛冕軍台啤

《怪物》前8、後8像兩季！申河均笑容不同了：原來東植已重新出發

嫁來台灣「老公狂說台語砲轟」　大久保麻梨子受到衝擊

「我不是累，只是對你感到很累。」孩童語錄幽默點出大人的隱藏心聲

邦威控球不美麗僅丟2局　情緒失控對主審飆不雅字眼

女星被爆背景超硬！　演女主角每集「多給220萬資金」…暴怒回應

邦威只投2局最短先發　富邦0比7落後味全

美日峰會安保條約重申保衛釣魚台　國民黨：蔡英文應堅定捍衛主權

南韓也排放核廢水！記者怒批「沒資格講日本」：文政府只敢打嘴砲

把6公升凡士林打進手臂當巨肌　真人版卜派悲慘現況曝光！

國際熱門新聞

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

她整型失敗淪「鬼面具」　超慘近況曝

美13歲少年遭警擊斃影片曝！警辯少年持槍

奪命瞬間！他慘遭速球砸頭倒地亡

泰國最美廢妃強勢回歸？低胸照流出

為758元！他賭吞50顆蛋　吃42顆慘死

即／美國財政部：台灣符合「匯率操縱國」標準

日不落的愛？英王室的婚姻與性福

聯合國譴責日本排核汙水：恐影響百年

美國放過台灣！逃過「匯率操縱國」拜登策略曝光

梅根懷孕想去菲利普葬禮！英王室1安排超暖

美日峰會　再次確認台海和平穩定重要性

老屋翻新！挖出金塊金幣秒賺2千萬

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

更多熱門

相關新聞

阿拉斯加冰川移動加速　1天前進27公尺

阿拉斯加冰川移動加速　1天前進27公尺

美國阿拉斯加州「穆爾卓冰川」（Muldrow Glacier）是全世界知名冰川之一，但近期出現罕見的快速移動，從過去一天不到1英尺（約30公分），變成每日最多移動90英尺（約27公尺），幾乎是過去的100倍之多。科學家指出，這是相隔64年出現的首次快速移動，上一次發生的時間點為1956年至1957年間。

美日組抗中陣線　聯合聲明重點一次看

美日組抗中陣線　聯合聲明重點一次看

美FedEx槍手年僅19歲　曾被FBI盯上

美FedEx槍手年僅19歲　曾被FBI盯上

菅義偉訪美會拜登！推動北韓「完全去核」

菅義偉訪美會拜登！推動北韓「完全去核」

菅義偉演說：涉及主權　對中不讓步

菅義偉演說：涉及主權　對中不讓步

關鍵字：

排球北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

快訊／鳳山高中校慶園遊會變調！數百黑衣人抗議

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

她整型失敗淪「鬼面具」　超慘近況曝

批餐廳「不接小孩」取消仍收訂金　奧客自打臉

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

疑台南男女外送員激戰！13秒謎片瘋傳

楊丞琳第三《浪姐2》成團出道！李榮浩發聲

癌末妻舍命產子亡：給丈夫留血脈！尪秒再娶

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

陷劈腿醜聞！何孟遠趕紅隊聚餐…2天後退賽

她開西濱竟聽見「撞下去吧」　網：抓交替

更多

最夯影音

更多
警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！
邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面