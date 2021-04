美28歲女排球星中彈亡　槍手是老公！他關家中自盡獨留1孩

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國28歲前密西根大學女排明星球員莫莉利拉德(Molly Lillard)11日在家中被丈夫槍殺,而她的36歲老公羅伊斯戴爾(Royce Dale)事後把自己關在家中自盡,獨留8個月大的孩子。目前已知孩子沒有受傷,轉由家人照顧。

綜合美媒亞利桑納共和報、NBC等報導,莫莉利拉德父親圖恩(Al Toon)是知名美式足球接球員,入選紐約噴射機隊(New York Jets),曾三度參加超級盃,職涯成績輝煌。出生在運動世家的她長大後也進入體壇,成為優異出色排球好手,在威斯康辛高中及密西根大學都有好表現。

莫莉利拉德2年前與羅伊斯戴爾結婚,2人育有一個孩子,卻沒想到本月發生悲劇。時間拉回11日傍晚,莫莉利拉德被人在家門口發現身受槍傷,儘管送醫搶救仍傷重不治;依據警方說法,開槍的人就是她的枕邊人羅伊斯戴爾,而他在案發後把自己關在家中,與外界斷絕聯繫,在員警當晚10時45分進入屋內時,他已開槍自盡。

警方表示,案發現場所有跡象均顯示為謀殺後自殺,且在事發當下,8個月大孩子就在家中,但沒有受傷,現已轉由家人照顧。

莫莉利拉德高中排球隊友勞拉威爾金森(Laura Wilkinson)坦言,莫莉利拉德對球場內外的一切都充滿令人難以置信的熱情,按照節奏走自己的路,是個意志堅定且能夠鼓舞人心的人。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:1925;生命線協談專線:1995



We are extremely heartbroken and at a loss for words at this moment.



The Michigan Volleyball family is sending all of our love to Molly Toon and her family. She was an amazing friend, daughter, teammate and mother.



Molly will be greatly missed. pic.twitter.com/wNNUzl8oMp