跑步機吃人！已釀1童死40傷　美國警告：家有小孩寵物應停用

記者王佩翊／編譯

美國派樂騰健康科技公司（Peloton）旗下的Tread+跑步機發生多起消費者不慎卡進後輪的意外，一共造成1名孩童喪生以及40多人受傷。消保機關17日對此款跑步機發出警告，提醒家中有孩童或是寵物的消費者應該立即停止使用，否則將有安全疑慮，同時也在官方YouTube頻道上傳意外影片，只見影片中有一名孩童整個上半身都被捲進跑步機下，險象環生。

根據《美聯社》報導，美國消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission）17日發出警告稱，該單位多次接獲消費者的申訴，有多名孩童與寵物從後方被捲進Tread+跑步機下，導致骨折或擦傷，甚至還有一名幼童因此喪命。

消費品安全委員會同時也在官方YouTube頻道上傳一則申訴者提供的影片，只見影片中，一名孩童嘗試要在跑步機運轉時，將健身球塞進下方，怎知整個人的雙手就這樣連球一起隨著不斷滾動的跑帶卡進跑步機下方，最後更是整個上半身都被捲了進去，畫面十分驚人。

消安會呼籲，這台機器可能會對孩童安全造成危害，因此提出警告，家中有孩童或是寵物的消費者應該立即停止使用。對此，派樂騰發表新聞稿反擊稱，「消安會的這項警告不正確且誤導民眾。」

但消安會仍強調，家長在使用跑步機時務必將房間上鎖，並且不讓孩童或寵物接近，平時也應該將電源拔起。另外，由於健身球也曾被捲進跑步機之下，因此消安會建議消費者應該將這些物品放置在與跑步機相隔一定距離的地方。

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