衝公投投票率！　國民黨宣布將啟動500場全台宣講、2場大型造勢

▲國民黨舉辦「828反萊豬拼公投全台宣講動」記者會。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

今年8月28日將舉行公投法修正後的首次公投，國民黨主推反萊豬、公投綁大選二項公投案，18日起正式啟動全台宣講，4、5月將在73個區域立委選區辦理基層內部講習，5月底展開500場以上的街頭宣講，7至8月則規劃舉辦二場大型活動，讓民眾持續關注公投議題，衝高828的投票率。

國民黨主席江啟臣表示，這次公投是民進黨沒收公投綁大選以來的第一次公投，民進黨以為公投跟大選脫鉤後，公投就很難成案、過關，以為人民就不會公投了，「我們要正告民進黨，你們錯了！只要政策跟民意背道而馳，民意的力量還是會透過直接民權來伸張。」

江啟臣說，本來也希望不須走到這個地步，但民進黨執政鴨霸已讓代議制度失靈，用多數暴力通過人民不想要的政策，目前反萊豬、還我公投兩項公投案，仍在中選會審核中，呼籲中選會中立客觀，不卡案、不拖延，國民黨有信心兩個公投案都能成案。

反萊豬公投推動小組執行長林為洲則表示，這次的公投就是打臉民進黨的公投，過去民進黨將公投綁大選、人民直接民權當成重要價值，一再批判國民黨執政時的鳥籠公投，然而，民進黨全面執政後只經歷過一次公投綁大選，發現對執政不利就修法與大選脫鉤，「這很諷刺，只因政治上的失利就放棄自己的價值。」

國民黨表示，距離828公投還有132天，將優先針對反萊豬、公投綁大選二項公投案，展開內部講習等基層訓練活動，規劃4月至5月，在73個區域立委選區辦理基層內部講習，預計5月底將在全省各地，集中火力展開500場以上的街頭宣講，深入各地宮廟、市場、街口；7至8月規劃辦理二場大型活動，讓民眾持續關注公投議題，衝高828的投票率。